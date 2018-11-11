中國漁船進港維修 防檢局封存5000噸補給品

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昨（10）日進入高雄港維修之大陸籍大型鰹鮪圍網漁船豐祥818號，經農委會防檢局及海委會海巡署聯合查核，發現該船冷凍庫中約有5000公斤補給品，包括豬肉、雞肉及動植物類食品，為防範疫病入侵，防檢局已依規定封存於該船冷凍庫，同時為了解疫病風險，亦採樣送家畜衛生試驗所檢驗。

農委會今日表示，豐祥818號為1152噸遠洋漁船，因出航行經菲律賓、印尼故障，申請來台檢修，經查該船共有28名船員，包括台籍船長1名及大陸、菲、印籍漁工27名，船上冷凍庫則存有供應船員日常食用補給品推估約5000公斤，包括豬、雞肉及蔬菜、水果，其中豬肉、餛飩及火腿約有300公斤。

因中國大陸為非洲豬瘟、口蹄疫及禽流感等疫病之疫區，豐祥818號昨日獲准進入台灣港口，防檢局即依目前漁船所載運船員日常食用肉品、廚餘均不得著陸的規定，將該船所有肉品、動植物產品封存於該船冷凍庫內，確保不會進入國內，並就船上廚房及相關使用空間進行消毒，以防範疫病入侵。

農委會表示，防檢局已協調海巡署清查該船肉品品項數量明細，釐清船隻航海作業計畫，就其所載運供應船員肉品數量是否合理，研判有無違法輸入之意圖；若確有不法，將移送檢調機關依法嚴處。

農委會亦呼籲，為防範非洲豬瘟入侵，民眾切勿違法走私肉類產品入境，違者將依動物傳染病防治條例，判處7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金，或裁罰5萬元以上100萬元以下罰鍰。

(中時 )

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