禁用廚餘養豬？ 農委會：當疫情跨縣市、多點爆發

2018年11月11日 18:15 中時 游昇俯

一桶桶廚餘送至養豬場供豬隻食用。（台中市廚餘養豬協會提供）

廚餘高溫蒸煮設備。（養豬戶提供）

廚餘進行高溫蒸煮。（養豬戶提供）

農委會要求廚餘養豬落實高溫蒸煮，規劃由大養豬場統一蒸煮廚餘，提供周圍小養豬場使用。但若國內發生疫情，單一縣市發生，便會禁止該縣市使用廚餘餵豬，除非疫情緩和，才可恢復使用，但如果疫情跨縣市、多點爆發，將全面禁用廚餘，不僅黑豬產業首當其衝，廚餘也將成為垃圾處理上的負擔。

因為養豬廚餘是非洲豬瘟傳播的途徑之一，目前農委會要求廚餘須蒸煮達中心溫度90度以上、至少一小時，才可餵豬，以阻絕疫情。但由於小規模養豬戶蒸煮廚餘不敷成本，恐不易落實，台中市廚餘養豬協會便曾建議，由環保單位成立廚餘蒸煮中心，豬農再向其購買，以兼顧防疫與產業存續。

不過，環保署環境督察總隊總隊長李健育認為，環保署的任務在於環境保護督察，為養豬戶蒸煮廚餘、協助飼養，恐「師出無名」；從防疫觀點來看，環保署樂見設置廚餘蒸煮中心，但因養豬戶分布四散，配送、購買廚餘必定也會增加養豬戶成本，應由農政主管機關協助供應或予以補貼為宜。

農委會上周則在防範非洲豬瘟第一次全國工作會報中提議，由具備蒸煮設備的大養豬場集中蒸煮廚餘，提供周圍小養豬場使用，但因須釐清「廢棄物清理法」法規適用的可能性，故請環保署研議，於本周內提出法規解釋。

不過一旦國內出現非洲豬瘟疫情，農委會亦將禁止廚餘養豬。農委會副主委黃金城表示，一縣市出現疫情便禁止該縣市，若有二個縣市以上發生疫情，且其轄內有數個養豬場發病、多點爆發，代表疫情已擴散，國內便會全面禁止廚餘養豬。

但他也說，廚餘只是非洲豬瘟傳播途徑之一，若養豬戶能百分百落實蒸煮，不一定要禁止廚餘，畢竟主要餵養廚餘的黑豬也佔有養豬產業12%，兩千家養豬戶代表兩千個家庭受影響，農委會會研判疫情是否經由廚餘傳播，確定禁止與否。

根據環保署統計，全台每年回收廚餘約65萬公噸，其中44公噸用於養豬用途。環保署表示，若禁止餵養，多出來的廚餘將用於堆肥及生質能源利用，目前各縣市正規劃設置堆肥廠、生質能源廠，但在新增設施完成以前，若禁止餵養豬隻，大部分廚餘仍得經過脫水後直接送進焚化爐。

(中時 )