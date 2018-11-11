高雄》羅友志用《三國演義》主角神比喻韓陳PK 網喊中肯

2018年11月11日 18:11 中時電子報 黃麗蓉

高雄市長公辦電視政見發表會10日登場，國民黨韓國瑜和民進黨陳其邁PK，名嘴羅友志用《三國演義》神比喻，韓國瑜像周瑜，陳其邁像諸葛亮。網友喊中肯！

羅友志在臉書指出，陳其邁的努力不懈，韓國瑜的真心揮灑，高雄人，你是幸福的！能同時擁有兩顆好蘋果，挑一顆吃，都有益身體健康，而不是像我們一樣，永遠在挑一顆比較不爛的。

羅友志直言，看著政見發表會，兩個就是完全不一樣的人，陳其邁像諸葛亮，完美主義性格，拘謹有度，一生志向不移，從一而終。韓國瑜像周瑜，揮灑自在，運籌帷幄，軍旅為友，羽扇綸巾其實是他...。硬要把兩人放在舞台上，讓一群人挑，就是喜歡的喜歡，分不出高下的。事實上，陳其邁、韓國瑜誰贏誰輸，對高雄人來講，都是勝利！

針對這場4人的辯論，羅友志也認為「連璩美鳳、蘇盈貴都言之有物。」不過，「高雄沒有蜂蜜檸檬水。」

網友回應說：「形容的真貼切。」、「羨慕高雄人！」、「不批評任何人，打一樣乾淨的選戰，就跟友志兄的評論一樣，不批評任何候選人，讓選民理性的去投給自己支持的人就好，讚！我覺得很棒，這才是民主的典範。」也有人認為，「璩美鳳的確言之有物，期望高雄市的選民能夠選擇她！」

(中時電子報)