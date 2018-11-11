豬瘟疫病爆發怪廚餘？ 專家：問題在政府管制失能

2018年11月11日 18:11 中時 游昇俯

國內若發生非洲豬瘟疫情，將禁止廚餘養豬，讓以餵飼廚餘為主，占全台在養數量12%的黑豬產業人心惶惶。但學者認為，廚餘經高溫蒸煮就沒有疫病問題，疫情爆發第一時間應進行移動管制，將疫情控制在爆發點；廚餘養豬會變成問題，是政府管制失能，應趁此檢討廚餘管理政策，讓廚餘回收成為循環經濟的一環。

台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗表示，廚餘只要嚴格執行高溫蒸煮就不會有疫病傳播的問題，非洲豬瘟爆發第一時間應控制疫情擴散，廚餘倒不一定要禁止。他說，針對疫情爆發點，應將其豬隻撲殺，並對周圍一定範圍進行移動管制，控制疫情，中國大陸就是沒有徹底執行管控，才讓非洲豬瘟不到四個月，橫跨數千公里，從東北傳到福建。

他說，只要確保國內養豬戶，當發現豬場有異常死亡能立即通報，第一時間有效阻隔，疫情就不會擴散。

針對廚餘可能成為疫病傳播管道，台大農業經濟系教授徐世勳則表示，日本及韓國在2001年英國爆發口蹄疫疫情後，便積極將廚餘回收升級為高科技的集中處理循環體系，透過產官學合作，讓廚餘回收處理量倍數成長，形成產業鏈，迄今從未發生因廚餘養豬導致的疫情。

他認為，台灣廚餘清運業者及養豬戶對循環經濟的貢獻不受重視，且因廚餘管理屬地方權責，管制鬆散，常使廚餘養豬成為疫病爆發的代罪羔羊，廚餘養豬的問題在於政府管制失能（Government Failure），而非市場失靈（Market Failure）。

徐世勳並指出，禁止廚餘養豬，飼料占養豬成本七成，對豬農是沉重負擔，並且飼料九成仰賴進口，不利確保糧食自給，過剩的廚餘即使用作生質能發電，因廚餘營養成分高，只利用其中的能源含量，效率也不高。

他認為，政府應學習日、韓經驗，引進科技化的廚餘養豬管理體系，獎勵民間成立以剩食製作的「生態飼料」（Eco-Feed）公司，建立生態飼料與「生態豬肉」（Eco-Pork）的認證制度，讓廚餘養豬成為循環經濟的一環。

(中時 )