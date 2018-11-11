邱勝翊拼短跑銀牌！驚覺輩份升等「小哥哥」

王子今參加超新星全運會。（華研國際提供）

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王子今參加超新星全運會。（華研國際提供）
王子今參加超新星全運會。（華研國際提供）

邱勝翊（王子）和他的藝人朋友王大陸、晨翔、利晴天等今參與在廣州舉辦的「超新星全運會」，甫從101選跋脫穎而出道成團「火箭少女」隊長Yamy跟王子同一隊，10月份賽前練習預錄時，她與徐夢潔看到王子不約而同興奮的說：「我從小看你的節目戲劇還有聽你的歌長大耶！」讓王子當下驚覺自己真的已經成為別人的哥哥了，以前在團體裡年紀是最輕的，現在在一個隊伍中自己已經算是小哥哥等級的輩份。

預錄練習到比賽的期間，王子特別去找專業運動品牌的教練幫忙，希望可以在一個月內找到短跑的訣竅，雖然自己小時候有入選田徑隊，但後來一直沒有機會再精進，也趁這次好好鍛鍊一下身體，身旁工作人員都感受到他的決心，從台北到林口來回練習，平常在家中也自主訓練，果然，在分組預賽中王子跑出第一名的好成績，晚上的決賽，王子特別換上短褲減少跑步中的阻力，贏得第二名銀牌的好成績，與金牌只差距0.1秒，甚至跟銅牌的比數差到0.01秒，戰況超級激烈，透過這次比賽讓王子深深體會到強大的榮譽感，就像自己在演藝圈當中，不放棄的決心，秉持初衷，為自己拚得一個值得紀念的位置。

(中時 )

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