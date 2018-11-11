台中》盧秀燕批台中連續紫爆 市府強調盡力改善中

國民黨台中市長候選人盧秀燕（左三）在競選總部舉辦籃球賽，呼籲選民「投籃、也投藍」。（林欣儀攝）

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競選總部變身籃球場！展現青春活力，國民黨台中市長候選人盧秀燕競選總部舉辦「IN是要投籃」3對3籃球賽，還邀請球星與民眾面對面接觸。盧秀燕表示，若當選，將先解決空汙問題，並廣泛闢建運動場所；民進黨候選人林佳龍團隊則強調，市府已進行監控並盡力改善，國民運動中心、親子館也都在落實中。

這場籃球趣味活動邀請「寶兒」楊哲宜、「第四節先生」陳子威與民眾互動，盧秀燕也下場運球、投籃，她表示，年輕時就喜歡運動、尤其愛跳舞，有不少年輕朋友反映台中運動場館不足、且空氣不好，不適合運動，未來若能當選，第一要務將整治空汙、並增闢室內外運動場館。

盧秀燕接著砲打中央與地方，她說，這幾天台中地區空汙嚴重，連續出現紫爆情況，已經是危險等級，但空汙、戴口罩都不該是台中人的宿命，中部空汙嚴重，蔡英文總統與市長林佳龍都沒出面解釋空汙問題、解決辦法，讓市民被迫吸髒空氣。

此外，盧秀燕也承諾，未來除要廣闢運動場館，更要首創兒童版國民運動中心，所有設施都為兒童量身打造，讓孩子從小培養運動習慣。

台中市政府環保局長白智榮表示，近日台中空品呈綠燈至紅燈等級，是因受大氣擴散條件不佳、東北季風南下帶來境外霧霾影響，市府已持續維持預警一級空品應變，要求30大汙染源配合減排、加強道路洗掃，也將持續監控並執行應變措施，全力減緩空汙的影響。

新聞局長卓冠廷說，盧秀燕提出的兒童版國民運動中心，其想法市府已在「一區一親子館」、公園改造與遊具去塑化等政策中落實，呼籲她不要換個名稱，就把市府政策包裝成自己的。

(中時 )

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