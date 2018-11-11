《中時晚間快報》藍營喊韓丁都上榜 韓國瑜來台北謝票

2018年11月11日 18:04 中時電子報 綜合報導

◎藍營喊韓丁都上榜 韓國瑜來台北謝票

國民黨台北市長參選人丁守中今天在凱達格蘭大道上舉行「台北2勝利，台灣奮起，繁榮為台北，守中挺百業」大型造勢。現場1萬2000張椅子坐滿，主辦單位保守估計至少有2萬人到場。有趣的是，日前被高雄市長參選人韓國瑜唱紅的軍歌「夜襲」再度被拿出來唱，全場再掀高潮，雖然韓國瑜本人今天不會出現，但全場也是手比1號，高喊「韓國瑜凍蒜」。

◎高雄反空汙四大訴求 環保署回應了

高雄今（11）日下午舉行反空汙遊行，要求高雄市訂定生煤管制條例、空汙法刪除移動汙染抵換固定汙染，反對中油曄揚石化廠高雄設廠，以及中鋼煉焦爐溼式改乾式、興達燃煤電廠改天然氣廠等四大訴求。對此，環保署表示，生煤管制條例及中油設廠需尊重地方政府權限，興達電廠除役，台電已排定時程，空汙法修法則可再溝通精進。

◎美佛州州長和參議員 選舉重新計票

美國6日舉行的期中選舉迄今尚未落幕，由於佛羅里達州州長和參議員計票結果差距不到0.5%，佛州州務卿下令3地重新計票，結果預定於15日出爐。此發展猶如18年前總統選舉的翻版。

◎擁5年模特兒經歷 祈錦鈅跨界當歌手

歌壇新人祈錦鈅（小鈅）在IG、臉書擁有近40萬粉絲族群，詮釋多首Cover歌曲累積歌唱實力，近來緊鑼密鼓錄音籌備首張EP，10日抽出一天下午放風跟粉絲互動，場地選在攝影棚工作室，每位粉絲不僅擁有「掃攝一分鐘」超私密福利，還能在60秒內與小鈅拍照，小鈅開心說：「這次非常不一樣，不是給你們海報、或宣傳照，而是每個人可以拍自己喜歡的姿勢，大家擁有的照片都是獨一無二。」

(中時電子報)