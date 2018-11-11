【晾】薑母鴨飄香20年 饕客就愛這一味 天天高朋滿座

▲【晾】薑母鴨店的老闆王奕晾，早年曾是台灣的長跑高手，現在則是頗負盛名的薑母鴨高手。（楊樹煌攝）

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▲【晾】薑母鴨店具有獨特風味的薑母鴨火鍋。（楊樹煌攝）
▲【晾】薑母鴨店有道獨特佳餚是菜單上沒有的「塔香炒田螺」，吃過的客人無不大聲說讚！。（楊樹煌攝）

秋冬到來，又是進補好時節，埔里鎮中正路【晾】薑母鴨，獨特的薑母鴨風味，成為饕客最愛，秋冬季節該店總是高朋滿座，門口常見排隊人潮，為的就是要品嚐頂級紅面番鴨肉的薑母鴨，老饕及在地食客都知道，該店的薑母鴨是限量販售，賣完就沒有！

【晾】薑母鴨老闆王奕晾，曾在雲林北港經營薑母鴨10餘年，幾年前回到家鄉埔里，再延續經營他鑽研多年的獨特風味薑母鴨，在口耳相傳下，吸引熱愛薑母鴨的愛好者，爭相前往品嚐，而且一試便成主顧，因而形成天天都有絡繹不絕的人潮。

【晾】薑母鴨所以讓人回味，除溫潤不燥的順口湯頭，最重要的是，老闆對薑母鴨的靈魂─鴨肉，極度講究食材，嚴選最頂級「紅面番鴨」，王奕晾說，雖然成本高，數量也相對稀少，但他還是堅持只賣最好的。

王奕晾認為，好的食材，配上獨門秘方的湯頭，才能讓薑母鴨滿室飄香，再來罐台灣菸酒公司的純米酒，更讓【晾】薑母鴨呈現最迷人的風味，淡淡酒香的濃郁湯頭，搭配彈牙不柴的鮮甜鴨肉，在寒冷的冬天裡，不但暖心又暖胃。

【晾】薑母鴨店，位於埔里鎮中正路金鷹山加油站附近，每天下午四時就開始業至深夜；除薑母鴨，店裡也有隱藏版美食，凡吃過的客人無不大聲說讚！該道獨特佳餚就是菜單上沒有的「塔香炒田螺」；只是老闆說，因受限食材，要吃還得碰運氣；其實前往該店，1鍋薑母鴨，來盤炒田螺，再來小酌三二杯，已成食客大快朵頤最佳組合！也是該店讓饕客最懷念難忘的滋味！

(中時 )

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