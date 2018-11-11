訴諸團結 國民黨南市黨部促黨中央開除3違紀候選人

2018年11月11日 18:34 中時 程炳璋

選戰最後兩周，國民黨台南市黨部為求團結祭出黨紀處分，針對違紀參選的安南區黃麗招、中西區、北區的楊隆郡與東區的黃榮裕，11日建議中央黨部開除3人黨籍，3人聞訊皆稱尊重國民黨決定。

國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，考紀會痛心疾首做出建議，是為了維護黨的紀律及尊嚴，這項決定不應姑息也不容放縱，只要非國民黨提名的黨員登記參選，就該予以黨紀處分。

謝龍介稱國民黨沒有分裂本錢，也沒有不團結的權利，唯有同心走同路團結一致，才能走出危機與困難，國民黨呼籲全體黨員共體時艱，支持黨部依初選機制公平提名的候選人，也呼籲黨員配合，避免公開發表支持非國民黨提名候選人的言論、公開攻擊國民黨提名的候選人、擔任或列名為非國民黨提名候選人競選活動的有關職務，或其他損害本黨及本黨提名候選人形象之助選行為，若違紀助選，仍將視情節輕重依規定予以考紀處分。

東區崇善里長黃榮裕表示，加入國民黨才1年多，當初是為了幫人選黨代表而登記，自己過去6屆里長都是以無黨籍參選，對被建議撤銷黨籍一事無感。

中西區光賢里長楊隆郡有40年國民黨籍，這次脫黨參選中西區、北區議員，對國民黨決定表示尊重，自己在登記當天就宣布退出國民黨，用無黨籍參選，未來問政更不必受黨意羈絆。

安南區議員候選人黃麗招表示尊重國民黨決議，這次參選是順應支持者建議，因為看到政黨惡鬥，不希望再背負黨意與民意的衝突，才決定以民意為優先。

(中時 )