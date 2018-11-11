兩個光頭一起上街頭反空污 蔡武宏籲未投票族集中支持

2018年11月11日 18:12 中時電子報 綜合報導

圖片來源：國民黨前鎮小港區市議員候選人蔡武宏 提供

圖片來源：國民黨前鎮小港區市議員候選人蔡武宏 提供

圖片來源：國民黨前鎮小港區市議員候選人蔡武宏 提供

國民黨前鎮小港區市議員候選人蔡武宏，今(11)日中午陪同黨市長候選人韓國瑜前往中央公園，參加由環保團體主辦的反空污大遊行，以直接的具體行動表達對反空污議題的重視和力挺。韓國瑜一在現場現身，立即被人群所包圍、淹沒，眾多支持者紛紛以食指比出翻轉高雄的「通關密語」，充分展現韓國瑜魅力無法擋!

蔡武宏指出，連日來高雄空氣品質不佳，更加凸顯反空污議題的重要性、廹切性。蔡武宏在競選過程中，也很早就提出「向空污宣戰」訴求，重要的政見主張包括:在定點污染源方面，嚴格管控工業排放大户並要求提出限期改善計畫，嚴格執行高雄港區船隻車輛低硫燃油政策；在移動污染源方面，老舊拖板車及機車汰新政策應有妥善補助配套，並規劃足夠緩衝期；在重度空污區，爭取以空污基金補助人民健檢；提倡「用愛節電」運動。為市民爭一口好空氣，把藍天還給高雄。

在這次競選過程中，蔡武宏除了認真掌握重大公共議題，並提出具體主張作出回應之外，在競選策略上也展現高度的靈活性和敏感度。比如說，在選戰最後階段，蔡武宏就鎖定上次選舉因失望而未出來投票的藍營選民，呼籲大家這次一定要踴躍站出來投蔡武宏，協助他一起完成「攻下第三席、壯大國民黨」的使命。

蔡武宏指出，上次選舉大環境的確對國民黨非常不利，許多藍營支持者因為失望而選擇不投票，反而造成民進黨執政肆無忌憚、大失民心。因此，蔡武宏早在半年前就喊出「壯大國民黨」訴求，而隨著選戰後期韓國瑜超人氣的外溢效應，壯大國民黨已成現在進行式。蔡武宏特別鎖定上次未投票的泛藍選民，懇請大家這次踴躍站出來，並且集中投票支持「力拼第三席」的蔡武宏，那麼「議會拼過半、壯大國民黨」的目標必可篤定達成!

(中時電子報)