基隆》林右昌搶攻菜籃族 謝立功拚藍營歸隊

2018年11月11日 18:39 中時 張穎齊

國民黨基隆市長候選人謝立功（站立者）11日下午出席「七堵區風起雲湧團結大會」，希望營造大團結氣氛，催出泛藍選票。（張穎齊攝）

選戰倒數13天，基隆市長選情和外縣市相比，顯得「冷清清」。民進黨現任市長林右昌今（11）日上午率領同黨市議員候選人到信義市場掃街拜票，發揮母雞帶小雞的功效，搶攻菜籃族票源。國民黨市長候選人謝立功則在下午出席七堵區的團結大會，希望營造大團結氣氛，讓藍營票數能歸隊。

基隆市長林右昌為拚連任，今日上午帶著信義區議員候選人陳東財、陳宜到信義市場掃街拜票，並積極與菜販、民眾握手寒暄。林右昌表示，選戰逼近，現在會密集陪同市議員候選人，到社區、市場掃街拜票，希望獲得所有民眾支持，讓基隆成為最進步、最有希望的城市。

不過，謝立功10日在國民黨慶大會上卻聲稱，自己和林右昌僅差5000票。林右昌對此則納悶表示「這個說法很奇怪！」根據各項民調與街訪，謝與他都有一個「滿大」的差距，但無論如何，他仍會一步一腳印，踏實地握每一雙手，爭取所有市民支持，呼籲市民朋友24日全家來投票，支持林右昌，讓基隆進步向前走。

謝立功則與國民黨基隆市黨部主委黃希賢、基隆市副議長蔡旺璉等人一同出席「七堵區風起雲湧團結大會」，邀集泛藍支持者眾到場相挺。

謝立功表示，如今深澳燃煤電廠不用蓋，除了是有很多環保團體的貢獻外，還有國民黨一直給民進黨政府壓力，行政院長賴清德因為選舉考量才鬆口退縮，昨晚新北市長朱立倫也在造勢大會上說「要不是謝立功，大家才能一直堅持反對深澳！」但仍要呼籲大家除了支持國民黨候選人外，反深澳公投也要投，否則票太少，民進黨會繼續蓋，繼續騙民眾。

謝立功還說，民進黨政府種種政策不得民心，成立促轉會卻是座「東廠」，搞政治鬥爭；年改也是鬥爭軍公教，說大家是米蟲；一例一休勞基法導致人事成本太高，使得很多人做生意不敢請員工。

(中時 )