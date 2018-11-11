新北》金瑞龍競選成立 逾2千名支持者塞爆現場

2018年11月11日 18:44 中時 葉書宏

國民黨新北市議員候選人金瑞龍、中和區瑞穗里里長陳美華競選總部11日下午3時許成立，國民黨中央委員連勝文（中）替金瑞龍（左）、陳美華（右）站台。（葉書宏攝）

國民黨新北市議員候選人金瑞龍、中和區瑞穗里里長陳美華競選總部11日下午3時許成立，國民黨新北市長候選人侯友宜（中）替金瑞龍（左）、陳美華（右）站台。（葉書宏攝）

國民黨中央委員連勝文與國民黨新北市長候選人侯友宜擁抱。（葉書宏攝）

國民黨新北市議員候選人金瑞龍、中和區瑞穗里里長陳美華競選總部今（11日）下午3時許成立，現場湧入逾2000名支持者。（葉書宏攝）

國民黨新北市議員候選人金瑞龍、中和區瑞穗里里長陳美華競選總部今（11日）下午3時許成立，現場湧入逾2000名支持者。（葉書宏攝）

國民黨新北市議員候選人金瑞龍、中和區瑞穗里里長陳美華競選總部今（11日）下午3時許成立，現場湧入逾2000名支持者，新北市長朱立倫、國民黨中央委員連勝文、新北市長候選人侯友宜、立委林德福等出席站台，侯直言，「金瑞龍是議會中不可缺少的重要一席。」

連勝文表示，參加多場競選總部成立大會，第一次看到如此多的支持者，現場人山人海根本看不到最後的民眾，金瑞龍從基層里長做起，替地方打拼服務數十年，金非常有理念、有想法，了解市民的需求，一定要讓金高票當選。

連勝文致詞後與金瑞龍、現場支持者一起高唱「朋友」，連勝文要離開時，正巧遇上侯友宜抵達，兩人還互相擁抱、加油，全場「凍蒜聲！」不絕而耳，現場還有舞獅及電音三太子、鼓隊表演，宛如嘉年華般，熱鬧非凡。

侯友宜表示，大家一起和金瑞龍站在一起，支持侯友宜就是支持金瑞龍，金在議會期間對教育、治安、環境認真打拼，4年前的慘痛經驗大家有目共睹，這麼好的議員是議會中不可缺少的重要一席。

侯友宜也提到，金瑞龍持續為地方付出，要還給金一個公道，安居樂業讓生活更好，市民遇到任何問題找他和金瑞龍就對了，要全力支持金瑞龍高票當選。

金瑞龍提出12項政見，包括提高生育、坐月子、月子餐補助；擴大提高育兒津貼、育兒補助、增加公托配套；補助學校營養午餐、學校全面加裝冷氣；興建青年社會住宅、落實居住正義；創意招商挽救失業、增加青創機會；提高容積獎勵、加速都市更新。

興建主題親子館、增闢公園綠地；落實長照社區化、建構完善的銀髮族照護系統；擴大提高親人照顧者補助；智慧科技防衛城、強化城市治安、重視婦幼安全；打造友善寵物公車；拒絕興建新北深澳燃煤電廠。

金瑞龍表示，進入議會服務後，一定會認真打拼，和侯友宜一起為市民創造更好、更舒適的生活環境，讓他成為侯友宜最堅強的後盾，讓他繼續在議會中為民喉舌，為中和拿下關鍵的一席。

(中時 )