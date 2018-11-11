新北》金瑞龍競選成立 逾2千名支持者塞爆現場

國民黨新北市議員候選人金瑞龍、中和區瑞穗里里長陳美華競選總部今（11日）下午3時許成立，現場湧入逾2000名支持者。（葉書宏攝）

友善列印
中時
國民黨新北市議員候選人金瑞龍、中和區瑞穗里里長陳美華競選總部11日下午3時許成立，國民黨中央委員連勝文（中）替金瑞龍（左）、陳美華（右）站台。（葉書宏攝）
國民黨新北市議員候選人金瑞龍、中和區瑞穗里里長陳美華競選總部11日下午3時許成立，國民黨新北市長候選人侯友宜（中）替金瑞龍（左）、陳美華（右）站台。（葉書宏攝）
國民黨中央委員連勝文與國民黨新北市長候選人侯友宜擁抱。（葉書宏攝）
國民黨新北市議員候選人金瑞龍、中和區瑞穗里里長陳美華競選總部今（11日）下午3時許成立，現場湧入逾2000名支持者。（葉書宏攝）
國民黨新北市議員候選人金瑞龍、中和區瑞穗里里長陳美華競選總部今（11日）下午3時許成立，現場湧入逾2000名支持者。（葉書宏攝）

國民黨新北市議員候選人金瑞龍、中和區瑞穗里里長陳美華競選總部今（11日）下午3時許成立，現場湧入逾2000名支持者，新北市長朱立倫、國民黨中央委員連勝文、新北市長候選人侯友宜、立委林德福等出席站台，侯直言，「金瑞龍是議會中不可缺少的重要一席。」

連勝文表示，參加多場競選總部成立大會，第一次看到如此多的支持者，現場人山人海根本看不到最後的民眾，金瑞龍從基層里長做起，替地方打拼服務數十年，金非常有理念、有想法，了解市民的需求，一定要讓金高票當選。

連勝文致詞後與金瑞龍、現場支持者一起高唱「朋友」，連勝文要離開時，正巧遇上侯友宜抵達，兩人還互相擁抱、加油，全場「凍蒜聲！」不絕而耳，現場還有舞獅及電音三太子、鼓隊表演，宛如嘉年華般，熱鬧非凡。

侯友宜表示，大家一起和金瑞龍站在一起，支持侯友宜就是支持金瑞龍，金在議會期間對教育、治安、環境認真打拼，4年前的慘痛經驗大家有目共睹，這麼好的議員是議會中不可缺少的重要一席。

侯友宜也提到，金瑞龍持續為地方付出，要還給金一個公道，安居樂業讓生活更好，市民遇到任何問題找他和金瑞龍就對了，要全力支持金瑞龍高票當選。

金瑞龍提出12項政見，包括提高生育、坐月子、月子餐補助；擴大提高育兒津貼、育兒補助、增加公托配套；補助學校營養午餐、學校全面加裝冷氣；興建青年社會住宅、落實居住正義；創意招商挽救失業、增加青創機會；提高容積獎勵、加速都市更新。

興建主題親子館、增闢公園綠地；落實長照社區化、建構完善的銀髮族照護系統；擴大提高親人照顧者補助；智慧科技防衛城、強化城市治安、重視婦幼安全；打造友善寵物公車；拒絕興建新北深澳燃煤電廠。

金瑞龍表示，進入議會服務後，一定會認真打拼，和侯友宜一起為市民創造更好、更舒適的生活環境，讓他成為侯友宜最堅強的後盾，讓他繼續在議會中為民喉舌，為中和拿下關鍵的一席。

(中時 )

辯論會有沒有戴耳機？ 韓國瑜：… 新北》市議員候選人蘇泓欽競總成…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。