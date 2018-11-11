女團集結12人成軍 下月推單曲

2018年11月11日 18:27 中時 尤嬿妮

AKB48 Team TP與公益團體合作，走上街頭義賣餅乾。（好言娛樂提供）

AKB48 Team TP與公益團體合作，走上街頭義賣餅乾。（好言娛樂提供）

AKB48 Team TP於9月起開始接受課程訓練，經過一個多月密集培訓，11月初驗收後選出參與「AKB48 Team TP全新首張單曲」的成員，最後由9位正式生加上3位研究生共12人正式成軍，預計12月下旬推出單曲。在1111光棍節這天，AKB48 Team TP也與公益團體「熊米屋」合作，一起到街頭上陪伴可愛的孩子們一同義賣餅乾做公益，而其中三位成員也分享她們喜歡的男生類型，來自台灣的邱品涵喜歡樂觀、幽默、有想法的男生：「因為平常喜歡看日劇，所以對於像是在書店剛好和某個人要拿同一本書這樣的戀愛場景特別憧憬，覺得這樣的緣分太奇妙了！」

香港成員冼迪琦則喜歡專一成熟、溫柔善良的對象，更希望可以與他互相支持、溝通了解成為像摯友般的存在。而日籍成員阿部瑪利亞，因為從14歲就加入AKB48，所以沒有任何戀愛經驗，她心目中的理想類型則是看到她開心就會覺得幸福的人，她害羞地甜笑回應：「聽說台北的男生都非常的溫柔，說不定會出現我的理想類型呢！」阿部瑪利亞也希望未來可以嘗試情侶必去的約會行程，更聽說台北陽明山夜景非常漂亮，如果有機會很想跟誰一起去看看呢！

(中時 )