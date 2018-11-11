羅德交流賽》羅德19歲億萬男安田尚憲 對戰最關注王柏融

羅德隊安田尚憲。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/桃園報導

19歲的安田尚憲去年在日職選秀獲得不少球隊第一指名，最後羅德以1億日圓（約台幣2757萬）的合約金簽下這位新秀內野手，這次隨隊來台參加交流賽，他透露，都會特別關注王柏融的表現。

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安田尚憲在二軍階段擊出108支安打包括12發全壘打、貢獻67分打點，且在剛結束的U23世界盃拿下大會MVP。談及國際賽經驗，安田尚憲表示，可以拿這個獎項為他增加了不少信心，希望接下來可以持續有好表現。

安田尚憲去年是羅德的第一指名，加入職棒後，安田尚憲積極加強自己的身材條件，不但特別注重重訓，在飲食方面也有控制，目前外型已較高中時期壯碩不少，他自己也覺得身材有變好。

今天賽前安田尚憲前2戰8打數擊出3安打，談起自己的表現時，他說：「距離理想目標還有一點距離，但是這些比賽我都全力面對，所以對自己的表現還算滿意。」

結束與Lamigo的交流賽後，安田尚憲也會參加冬盟賽事，他表示：「希望可以從中吸取更多經驗，為明年賽季做準備。」

至於這次交流賽對Lamigo球員的印象，安田尚憲透露：「Lamigo球員的身材都很壯，power也很好，自己絕對不能輸給他們，一定會繼續加強自己。」至於印象最深刻的球員，安田則表示：「王柏融滿有名的，這次都有特別注意他。」

(中時電子報)

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