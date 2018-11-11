台港大小舞者攜手同台《愛麗絲夢遊仙境》首度來台演出

2018年11月11日 18:55 中時 李欣恬

香港芭蕾舞團《愛麗絲夢遊仙境》舞蹈編排活潑，舞台設計繽紛多元。（Conrad Dy-Liacco攝，香港芭蕾舞團提供）

香港芭蕾舞團《愛麗絲夢遊仙境》舞蹈編排活潑，舞台設計繽紛多元。（Conrad Dy-Liacco攝，香港芭蕾舞團提供）

取材自同名經典文學作品，香港芭蕾舞團年度芭蕾舞劇《愛麗絲夢遊仙境》將首度來台演出，特別邀請台灣東門國小舞蹈班及Prima Ballet的孩子們參與，並由台灣芭蕾舞者洪嘉鈴帶領，以逗趣的舞蹈橋段，和芭蕾舞者互動。

《愛麗絲夢遊仙境》編舞為藝術總監衛承天（Septime Webre）擔任，他以芭蕾舞元素為基礎，並特別為每個角色量身打造舞步，如焦急的白兔先生、帶有小惡魔感的憂鬱街貓、瘋癲大膽的瘋帽匠等，並結合皮影戲、偶戲等不同的劇場元素，帶領觀眾走進繽紛多彩的愛麗絲世界。

衛承天目前到任香港芭蕾舞團一年，過去他曾任職華盛頓芭蕾舞團藝術總監，這齣《愛麗絲夢遊仙境》舞劇，是他規劃本年度香港芭蕾舞蹈團舞季的亮點之一。

《愛麗絲夢遊仙境》將於11月30日、12月1日在台灣戲曲中心大表演廳演出。此外，香港芭蕾舞團將於12月1日在台灣戲曲中心舉辦「芭蕾同樂日」、「芭蕾大師班」、「公開練功課」活動。

(中時 )