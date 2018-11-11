鄭珍雲灌籃22分 大跳江南Style逗粉絲

2018年11月11日 18:58 中時 蕭雅玲

鄭珍雲在球場上炫球技。（盧褘褀攝）

謝坤達表現亮眼為台灣隊奪下9分。（盧褘褀攝）

陳志強在中場被韓國明星隊球員公主抱。（盧褘褀攝）

張洛君（左）與鄭珍雲領軍台韓明星在台進行籃球公益賽。(盧褘褀攝）

韓國偶像團體2AM鄭珍雲領軍明星籃球隊，和張洛君領軍陳志強、坤達、李易、郭彥均、劉至瀚、楊一展、艾力克斯、陳德烈等藝人，11日在台北市立和平籃球館進行「台韓明星籃球公益賽」，現場擠進近千名名粉絲外，藝人高山峰、李詠嫻、簡宏霖等人也在場邊為球員們加油打氣。鄭珍雲靠球技在場上為韓國隊拿下22分，帥氣英姿讓球迷尖叫聲不斷，而他也在中場休息時與團員一起搞笑跳起《江南Style》，比賽結束後還清唱2AM成名曲〈死也不能放開你〉，韓國隊最後以平均185公分身高，以及年輕10歲的優勢，以84比71奪勝。

看到大批2AM粉絲到場觀賽，鄭珍雲表示：「2AM成員都去當兵，也希望退伍後有機會可以來台灣開演唱會。」他覺得比賽過程中進籃多不多不重要，最重要是為了公益善事來比賽，也希望下次能再度參加公益比賽。整場比賽韓國明星對46歲的艾力克斯球技印象深刻，除了一起比賽軋球技外，在比賽過程中彼此還互相聊很多，覺得他很像一個大哥哥。

台灣明星籃球隊隊長張洛君遺憾劉至翰賽前練球時扭傷腳，導致今天無法上場，但賽前隊員與教練問都有共識，希望每個人都有上場機會，雖然最後輸了13分，但他認為輸贏不重要，大家已經打出想要的感覺。而這場比賽謝坤達表現亮眼，為台灣隊拿下9分，賽後立即有粉絲跑來跟他要球衣。明星籃球公益賽可望於明年移師韓國，張洛君也期盼更多台灣藝人共襄盛舉。比賽中場球員們還與粉絲互動玩遊戲，陳志強在球場上被韓國明星公主抱，笑翻全場粉絲。

(中時 )