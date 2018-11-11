台韓明星公益籃球賽 台明星想去韓國踢館

2018年11月11日 19:08 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

韓國偶像男團2AM成員鄭珍雲(右)，在台韓明星公益籃球賽斬獲全場最高22分。(ELEVEN SPORTS提供)

雙11光棍節這天，由韓國非政府組織「Good People」發起的慈善活動「台韓明星公益籃球賽」，在台北和平籃球館溫暖落幕，比賽最後由遠道而來的韓國明星隊84：71帶走勝利，台灣明星隊隊長張洛君希望這個有意義的活動能繼續下去，也希望明年換台灣明星前往韓國進行可以做公益、以球會友的君子之爭。

韓國明星隊由偶像男團「2AM」成員鄭珍雲領軍，加上姜仁秀、呂旭煥、吳承允、朴正根、朴宰民、盧閔赫、文洙尹、金赫、鄭義哲、李錫吳、朴光在、鄭哲圭、李承鎬、權成民等藝人出賽；台灣明星籃球代表隊成員則有張洛君、陳志強、黃志瑋、坤達、李易、郭彥均、劉至翰、楊一展、艾力克斯、陳德烈、林詠越、梁瀚名、各務孝太、陳柏文、邱德治、藍鈞天、陳彥允等人參加。

第1節前 5 分鐘韓國明星隊拉出一波 11：6 的攻勢，一次暫停過後台灣明星隊黃志瑋、坤達連手貢獻 3 顆三分球，在該節剩不到 3 分鐘時以 15：14 超前，並以 19:18結束首節；第2節韓國明星隊防守開始加壓， 配合外圍投射和身高優勢，在籃下頻頻取分而要回領先。

鄭珍雲(中)場下大跳騎馬舞，讓全場觀眾為之瘋狂。(ELEVEN SPORTS提供)

下半場一開始雙方一陣你來我往之後，韓國明星隊逐漸掌握各種遠投近切機會，將領先優勢拉開到雙位數，台灣明星隊雖在第3節尾聲又將差距縮小到個位數，可惜第4節韓國攻勢依舊凌厲，加上台灣明星隊失誤被對手快攻，最終地主台灣明星隊以13分之差落敗。

這場比賽場上充滿著歡樂與友誼，賽後韓國明星隊鄭珍雲表示：「今天的比賽不在於我得了多少分，而是大家同樣抱持一個做善事、做公益的心去享受比賽，這才是最重要的，很高興有這個機會能夠來到台灣，參加這麼有意義的活動。」

台灣明星隊隊長張洛君則表示：「其實今天我們的確有打出想要的球風，更高興看到現在明星籃球隊年輕世代的傳承，未來也希望能夠有機會邀請到不只是韓國，而是世界各地更多的明星隊伍一起來為慈善盡一份心。」張洛君也期許這個有意義的活動可以持續，希望明年能夠到韓國參加比賽。

(中時電子報)