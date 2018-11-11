吸睛又吸金！台中國際踩舞祭吸引45萬人次 創造1.2億產值

2018年11月11日 20:17 中時 盧金足

今年踩舞祭參觀人數創下45萬人次新高，活動參與年齡層更不斷下修，踩舞活動逐漸向下扎根。（盧金足攝）

2018台中國際踩舞祭11日落幕，共計吸引45萬人次參加，估計創造1.2億觀光產值。（盧金足攝）

第3屆「台中國際踩舞祭」，來自世界各地的踩舞代表隊在台中歌劇院、夏綠地公園周邊踩街遊行。（盧金足攝）

2018台中國際踩舞祭11日落幕，市府觀光旅遊局統計，今年踩舞祭在台中世界花卉博覽會的催化下，自10月27日至今共計吸引45萬人次參加，估計創造1.2億觀光產值，發揮吸睛又吸金的觀光利多效應。

第3屆「台中國際踩舞祭」10日至11日盛大登場，來自世界各地的踩舞代表隊在台中歌劇院、夏綠地公園周邊踩街遊行，23支隊伍以街道為舞台，帶給民眾近距離的震撼感受。

台中市觀旅局長陳盛山表示，今年踩舞祭參觀人數創下45萬人次新高，且活動參與年齡層更不斷下修，顯示踩舞活動逐漸向下扎根，今日閉幕活動從早上10時半起不間斷進行舞台表演及教學互動，包含華岡藝踩踩舞教學、新北市清水高中武術舞蹈、台南應用科技大學一對一的親切互動與大旗揮舞體驗，以及篤行國小舞蹈班的驚豔舞碼。

「踩舞祭已成為台中的城市品牌！」陳盛山說，踩舞祭一路走來，不僅有國內外各優秀踩舞表團共襄盛舉，國內外民眾、台中在地商圈、企業、公協會組織、各級學校也積極參與，表演團體從15隊擴增至23隊，觀眾人數從20萬至45萬，更獲交通部觀光局2018觀光年曆全國性活動肯定。

今日閉幕活動由皇家兒童舞蹈團帶來壓軸表演，芭比肯尼的逗趣帶動教學，讓聚集現場的觀眾全部一起動起來，台上台下融成一片，氣氛歡樂，彰顯踩舞祭的初衷「全民參與、共舞同樂」。

(中時 )