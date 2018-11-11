天上掉下的仙女？妙齡女遭撿屍驚醒全身剩小可愛

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

住在新北市的一名男子，深夜見到有穿著時髦正妹醉臥路邊，以為「天上掉下的禮物」，直接抱往汽車旅館性侵，事後女子醒來發現自己衣褲都被剝光，剩下一件小可愛，旁邊還躺著陌生男子，驚呼男友求救，並報警揪住這名色狼。

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不過這名趁人之危性侵的渣男，竟然辯稱是因為女子吐了一身穢物，他出於好心，將她扶到汽車旅館清洗，否認有性侵行為。更離譜的是，這名男子還撒了個大謊，聲稱他是在南京東路小巨蛋捷運站外，看見這名女子醉在路邊，怕她發生意外，所以前往「關心」處理。

但是，檢警調查載女子到新莊及三重旅社的計程車司機，發現被害女子在西門町KTV唱歌後，根本不曾現身京站轉運站，也戳破簡男說是在京站轉運站遇到女子的供詞。

檢警調查，被害女子去年9月下班後跟同事去西門町KTV飲酒歡唱至隔天清晨5時許，由朋友幫忙叫計程車，被害女子說，當天上午9時許，在睡夢中感覺有人撫摸其下體而嚇醒，旁邊有位男子穿著黑色背心、黑色牛仔褲，與她一起躺在床上，但自己卻是下半身赤裸，上半身僅穿一件小可愛，男子的手還放在左大腿上，直覺已遭對方性侵得逞。

男子辯稱女子酒醉吐得一身，因女子拜託他陪同找地方讓她清洗、休息，才會帶她至三重區旅社，否認撿屍性侵。不過他的說法被旅社櫃檯人員打臉，表示女子遭被簡男以「公主抱」方式帶至旅社，曾好意問女子「要不要緊」，女子雖有揮手示意，但神志並不清醒。

新北地方法院綜合檢警調查和證人說詞，並調查該男曾有妨害性自主前前科，新認定被告男屬累犯，依乘機性交罪判處4年徒刑，仍可上訴。

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(中時電子報)

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