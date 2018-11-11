珠海航展》殲20開彈艙閉幕秀 露兩款硬傢伙讓美軍擔憂

2018年11月11日 19:13 中時電子報 盧伯華

珠海航展殲-20戰機4機編隊飛行，開彈艙亮傢伙。

正常陸媒及網路上大量討論進行矢量推力驗證飛行的殲-10B戰機時，時序進入雙11購物節轉移了網民的注意力，此時珠海航展最後一天排出新節目，讓開場的殲-20再進行一次4機編隊操演，最重要的是機隊還掛上導彈並打開彈艙，露出兩款讓大陸相當自豪的空對空導彈霹靂-10E、霹靂-15，而後者更是該型中距空對空導彈首次亮相。

據《鳳凰軍事》報導，這場殲-20編隊飛行表演從殲-10B身上奪回珠海航展最熱門戰機的寶座，也證實了早先大陸軍事專家的猜測：霹靂-10E空對空導彈將是殲-20戰機首要裝備對象。至於殲-20主彈艙內另一款中距空對空導彈，先前有專家猜測可能是已追上世界先進水平的霹靂-12導彈，最後是證實了是更新款、具有獨特性能的霹靂-15導彈。

報導說，霹靂-15是一款專為裝備殲-20研發的新一代主動雷達制導的中距空空導彈，未來將取代解放軍現役的霹靂-12。兩款的性能相比較下，霹靂-15的主動雷達導引探測距離由30km增加至50km，還新增抗干擾數據鏈，同時採用了國產新型雙脈衝固體火箭發動機，射程由霹靂-12的100km增至150-200km。美國太平洋空軍司令卡萊爾(Herbert Carlisle)在2015年曾表示「中國的霹靂-15讓我們幾乎所有導彈都過時了，我們必須抓緊研發新彈藥」。

殲-20飛行打開彈艙展示最新式的霹靂-15中距空對空導彈與霹靂-10E短距導彈。（圖／鳳凰軍事）

報導還比較了殲-20與美軍F-22戰機的導彈裝備說，此次殲20主彈艙中的4枚中距導彈，數量比F-22戰機少2枚，但殲20的中距空戰打擊範圍比F-22（F-22裝備的AIM-120D導彈射程為100-120km）遠了50-80km，可以在F-22防禦範圍之外摧毀對敵方大型預警機、電子偵察機。更重要的是，中國還將這款遠程導彈整合到了殲-20的彈艙內，無需外掛，不會影響戰機的隱身性能。

相比此前霹靂-15在「2002」號殲20原型機上的首次亮相，此次殲20彈艙內掛載的霹靂-15採用了空軍現役空空導彈標準的藍白塗裝（霹靂-10E亦同），這顯示霹靂-15已列裝服役。

報導分析說，美軍F-22設計時是以AIM-120型導彈的尺寸設計主彈艙，導致日後無法安裝很多先進的大型空對空導彈，F-35也面臨了類似的問題，因止此選擇的導彈體型較小，射程也因此較短。相比俄羅斯的蘇-57戰機，則可以改裝其縱列主彈艙來搭載射程達300km的KS-172導彈，在對戰時可以在更遠距離對敵先發攻擊。而殲-20與蘇-57可以容納較長距的導彈，是因為研發時間較晚，這正是所謂後發優勢的具體表現。

(中時電子報)