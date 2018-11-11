陳明通今往馬祖巡視小三通及非洲豬瘟防疫工作

2018年11月11日 20:04 旺報 呂佳蓉

陸委會主委陳明通今日前往馬祖巡視小三通及非洲豬瘟防疫工作。陳明通表示，中國大陸非洲豬瘟疫情已擴散至福建莆田，由於福建與金門、馬祖距離相近，顯示疫情經由小三通方式侵入風險升高，非洲豬瘟是豬隻急性、惡性傳染病，死亡率可達100%，相關部會應以「超前部署」、「大敵當前」的最高警戒態度，共同防堵疫病傳入。

陳明通表示，政府對於小三通先試先行的政策並未改變，也十分關心馬祖的經濟發展，對於馬祖鄉親所關切小三通往來事項，包括航運業者虧損補貼制度化、設籍馬祖之漁船許可航行至大陸地區、陸客團體旅遊人數限制等，行政院已於7月17日修正發布「試辦金門馬祖與大陸地區通航實施辦法」，放寬相關規定，有助離島地區產業及觀光發展。由於馬祖與中國大陸地理鄰近，在各項交流放寬之後，有關安全管理及防檢疫等措施亦應同步強化，以免衍生相關問題。

陳明通在連江縣港務處林志豐處長陪同下，前往白沙港及福澳港小三通入境通關查驗區，實際瞭解旅客通關查驗、防檢疫、安全檢查等執行情形，慰問檢疫單位同仁辛勞，並期勉防疫如同作戰，應確實落實相關工作。

陳明通此行亦與當地陸配朋友交流互動，關懷並聆聽陸配朋友在馬祖生活所面臨的問題，希望陸配朋友及其子女們融入在地生活。

(旺報 )