抓到了！又是500 彰化社頭鄉代候選人涉賄收押

彰化縣社頭鄉64歲鄉民代表候選人，涉及以每票500元現金買票，今天中午被收押禁見。（圖／彰化地檢署提供）

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中時

舉頭三尺有神明，想賄選、連神明也來幫檢警把瓜抓買票！彰化縣社頭鄉64歲劉姓鄉民代表候選人以一票500元現金行賄選民，檢警連日偵辦，10日發動搜索，將候選人連同大、中、小樁腳與收賄選民全帶回，訊後劉男遭收押禁見。

又是一票500抓到了！彰檢檢察官蕭有宏指揮彰化縣調查站、員林分局偵查發現，劉男以層層轉包方式現金賄選，由最上面的大樁腳收取現金後轉交給中樁腳、中樁腳再給小樁腳，小樁腳再各自分發給選民，除扣得8000元賄款，也懷疑還涉及其他賄選，檢調10日在一間廟前逮到劉，今天中午彰化地院裁定收押禁見。聲請羈押禁見；另王姓、蕭姓兩名樁腳坦承犯行，分別獲3萬元交保。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛表示，檢方獲報某蕭姓樁腳，以一票500元為某鄉民代表候選人現金買票，涉違反《公職人員選舉罷免法》，檢警調偵連日辦，昨見時機成熟，由主任檢察官葉建成率隊搜索劉男及樁腳住處，扣得文宣等物，並傳訊選民。

檢警調查，劉男先交付8000元給王姓樁腳，王扣除自己戶內5票共2500元後，將剩餘5500元交給蕭姓樁腳，蕭姓樁腳再扣除自己戶內2票共1000元，餘款4500元再拿給其他選民，層層分級。調查人員一度找不到劉男，幸好有選民告知「他6點半一定會出現在某家廟前」，果真順利逮人，也讓人感嘆「果然不能做壞事，神明也不允許賄選。」

(中時 )

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