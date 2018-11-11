包道格撰文 表示美國新一代主管官員不瞭解中國

2018年11月11日 21:26 旺報 呂佳蓉

香港《南華早報》網站近期發表卡內基國際和平研究院副院長包道格的文章。文章指出，中美關係之間一個重要的時代里程碑已經離我們遠去，卻沒有引起人們的注意，即在美國政府的各個機構中，不論是哪個黨派，那些與改革前的中國打過交道的人都已經退休，取而代之的是年輕得多的官員。

名稱為《華盛頓的新一代如何推動美中貿易爭端、臺灣和南海問題》的文章表示，如今大多數在職的美國官員在與中國相關的問題上只工作了10來年甚至是更短的時間。他們對中國的瞭解始於2008年北京奧運會，而不是1972年尼克森與一個貧窮落後的國家建交。其背景不是尼克森尋求對抗蘇聯，同時讓美國從越南戰爭中脫身，而是面對一個強大、日益崛起的中國。

文章指出，薄弱的歷史記憶對美國來說並不是什麼新鮮事。選舉週期和前瞻性文化強化了一種傾向，那就是問問「你最近為我做了什麼」，而不是「我們如何在過去合作的基礎上再接再厲？」

但文章指出，美國現在面臨的麻煩要求它不再像以往那樣駁斥這些缺點，然後像什麼事情都沒發生似的向前推進。總體而言，主管美國的官員不瞭解中國，也對中國失去了耐心。

文章表示，這種局勢要求中國從根本上重新評估它的政策和路線，這並不是簡單地指責中國的所作所為，相反，那些認為中美必須避免衝突和處理好分歧的人應該尋求利用政策工具來推動已經部分敞開的大門，例如被北京列為目標的國內經濟改革和推進國際自由市場。

(旺報 )