美國空軍F-35遭到閃電擊中 所幸飛行員無事

對於戰機來說，雨水問題不大，雷擊比較擔心。(圖/美國空軍)

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中時電子報

美國空軍的一架F-35閃電2式( Lightning II)戰機在地面被閃電擊中，這是第5代戰機第一次被雷擊的紀錄，所幸工作中的飛行員沒有大礙。

F-35 Lightning - Death Valley

任務與目的(task and purpose)報導，星期三，佛羅里達州埃格林空軍基地(Eglin AFB)面臨雷雨天，因此基地人員開始做雷擊防範，其中一名飛行員正在關閉F-35的座艙罩，而另一名飛行員正在整理接地線，結果一道雷電就打在戰機的附近，幸運的是，兩名飛行員並沒有受傷。

美國空軍第53聯隊發言人艾許莉．康納中校(Maj.Ashley Conner)告訴媒體，基地在觀察到天候不佳，開始出現閃電時，會通報基地人員進行防雷擊程序，當時兩名飛行員就是在做這樣的工作，顯然雷擊保護的工作很有成效，不但保護了飛機，更保護了自己。

洛馬曾經不確定F-35遭到雷擊時，F-35油箱的防燃滅火系統是否有效，加強戰機的防雷擊措施。(圖/YOUTUBE)

除了美國空軍的F-35A，陸戰隊的F-35B也有防雷擊措施。今年8月，在日本岩國基地的F-35B首次安裝可拆式避雷針，以便雷擊導致電子設備受損。美國陸戰隊官員表示，F-35戰機並沒有固定的防雷保護，因此需要使用避雷針，而安裝避雷針也開始成為訓練演習的一環。

(中時電子報)

文章來源：2 Airmen Struck By Lightning While Working On F-35 Joint Strike Fighter

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