愛犬遭虐頭骨破裂失明 朋友反目怒撂人深夜討公道

2018年11月11日 20:10 中時 高彥哲

飼主友人與虐狗男談判竟演變當街互毆，三重警接獲民眾報案後，出動快打警力到達，將4人帶返派出所偵辦。（高彥哲翻攝）

新北市三重區1名陳姓飼主，日前出國將愛犬寄養在歲24歲白姓友人家中，但回國接養愛犬卻發現疑遭白男施虐，愛犬頭骨裂開、瘀血，陳姓飼主便與28歲毛姓男友人，於昨晚9時許出面找白男理論，不料毛男也找來2名友人，雙方一言不合便大打出手，轄區三重警方接獲報案後出動快打警力，迅速到達並控制現場，將受傷的白姓傷者及毛姓犯嫌等3人全部帶返派出所偵辦。

警方調查，陳姓飼主日前因故出國，而將馬爾基斯犬BiBi寄養在白姓友人家中，怎料到回國接回好久不見的愛犬，卻發現BiBi無端遭毆打造成頭骨破裂，右眼更完全失明。

而曾代為照顧過BiBi的毛男為幫陳女出氣，10日晚間9時許與白男相約在三重區大榮街、重新路二段13巷口談判，並找來周姓、雷姓2名好友，欲向白男討一個公道。

怎料，雙方一言不合竟當街互毆，三重警接獲民眾報案後，出動20名快打警力到達並控制現場，將受傷的白姓傷者及毛姓犯嫌等3人全部帶返派出所偵辦，所幸4人僅受輕微擦挫傷，經送醫後並無大礙。

而偵訊時，4人都堅向對方提出傷害告訴，全案依傷害罪及妨害秩序罪移送新北地檢署偵辦。至於馬爾基斯犬BiBi疑遭白男虐待的部分，警方也將朝動保法第25條偵辦。

(中時 )