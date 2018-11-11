謝金燕終於與「手足」驚喜重逢！吐真情：享受難得擁有的親情

2018年11月11日 19:57 中時 徐桐炘

電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊》選在11日「光棍節」舉辦制服脫單趴首映會，導演蘇文聖率主演蔡凡熙、項婕如、張立昂、劉奕兒、高雋雅、朱軒洋等人穿著制服出席，但最令人驚喜的莫過於「大姊」謝金燕現身，所有演員都被瞞在鼓裡，以為姊姊因其他工作缺席首映，看到她時都超級興奮，謝金燕也表示，拍片現場大家就像一家人，拍完片多了許多弟弟、妹妹，她更感性說出：「享受很多很難得擁有的親情。」讓首映瞬間增添溫馨氣氛。

謝金燕昨打扮成不良少女現身，粉絲爆出激烈尖叫聲，她也大方和久未見面的演員們相擁，就連即將舉行婚禮的主持人蔡昌憲都克制不住衝下台自肥討擁抱，劉奕兒見到謝金燕則立刻眼含淚光，2人在片中姊妹情深，「我戲裡戲外都很愛大姊，看到那把木劍，我就希望她趕快來刺我吧！」還激動要謝金燕摸她的胸口、感受超快心跳，謝金燕摸完後搞笑說：「妳應該要去看醫生了！」

飾演弟弟的蔡凡熙則再度向謝金燕告白：「最喜歡和大姊合作，因為她會一直買餅乾跟零食請大家吃，公司平常都不讓我吃。」謝金燕暌違27年再度參演電影，她親口表示過去有許多人邀請，甚至有泰國電影找她演女主角，但她又補充說是要「扮鬼」，她開完笑說自己「矜持」不接，直到蘇文聖說大姊角色非她不可，她認為若不演出，「你的人生不就毀了嗎？」因此一路義氣相挺，也希望在首映出席後能衝出好票房。該片16日在台上映。

(中時 )