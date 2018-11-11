通聯曝光！黑鷹空難釀6死 飛安會：低空遇亂流忽略警示

2018年11月11日 20:00 中時電子報 林郁庭

今年2月5日，一架隸屬空勤總隊黑鷹直升機，執行病患後送任務時，不幸在蘭嶼外海發生空難，機上6人全數罹難。飛安會日前完成事實資料報告，事故機曾遭遇低空亂流，其中正、副駕駛最後關鍵的對話曝光，兩名駕駛處置方式不符程序，並忽略出現的警示，讓直升機陷入險境仍不知，落海前3秒還在討論高度。

這起黑鷹空難發生在2月5日深夜，一架編號NA-706、UH60M機型的直升機，執行蘭嶼至台東豐年機場的病患後送任務，起飛不到2分鐘，就墜毀在蘭嶼外海，包括正副駕駛、機工長及病患、病患家屬、護理人員6人全部罹難。

據中央社報導，飛安會執行長官文霖今天受訪證實，從黑盒子解讀及地面紀錄，直升機沒有故障，但蘭嶼起飛後不久遇到低空亂流，兩名駕駛處置方式不符程序，並忽略出現的警示，讓直升機陷入險境仍不知。

黑盒子顯示，2月5日深夜11時49分49秒時，副駕駛一直呼叫「空速、空速」，正駕駛回應「空速未到，推頭」，當時事故機高度只有133呎，下降率達每分鐘2100呎，到了深夜11時49分56秒時，事故機高度只有55呎，下降率達每分鐘2200呎。11時49分57秒事故發生，黑盒子停止記錄。

從座艙語音通話紀錄器顯示，直升機落海前5秒，正駕駛發現高度不對，11時49分54秒時跟副駕駛說「幫我看高度」，副駕駛回應「高度、下降率」，正駕駛說了「對對對對對」，之後雷達高度提示聲響起，就發生事故。

官文霖說，從相關紀錄中，沒有發現兩名駕駛員曾口頭溝通相關警示訊息，也未口誦警示燈號出現時高度與速度；此外，官文霖表示駕駛當時可採用更安全的儀器飛行，駕駛卻未使用，但卻目視飛行。是否有不符合標準作業程序，都是未來需要釐清的疑點。

(中時電子報)