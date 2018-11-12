霸味薑母鴨養生無酒精 吃完不必擔心被攔檢酒測

2018年11月12日 02:57 中時 林雅惠

霸味薑母鴨高雄仁武店庭院式餐飲空間，是朋友團聚最佳場所。（林雅惠攝）

霸味今年推出獨家專賣的鈴鈴卷，只要川燙3秒就可享用。（林雅惠攝）

高雄市仁武區霸味薑母鴨庭院式的餐桌擺設，吸引許多饕客們晚間聚集一起享受美食，這間薑母鴨除了餐飲空間舒適外，最重要的是店家賣的是養生薑母鴨，不僅食材講究新鮮，湯頭清爽好喝不沾酒，客人飽餐後可以安心開車，不怕被員警酒測。

這家霸味薑母鴨位於仁雄路上，用餐時間一到就湧入人潮，一份薑母鴨280元，除鴨佛比較貴，其餘大部分內臟、蔬菜類都是40元至60元不等，今年更推出霸味獨家專賣的鈴鈴卷，這個新鮮豆皮卷只要川燙3秒就可享用，一份只要60元，相當受到客人喜愛。

客人坐定位後，店家會送上一爐木炭，用木炭加熱是霸味薑母鴨的特色，一鍋香噴噴的薑母鴨送上來在木炭火中慢慢熬煮，讓整個薑母鴨不論湯頭、肉質或料理，搭上自製醬料，都更加美味，尤其中藥為主的湯底味道甜中帶著薑味，百喝不膩。

不少客人也愛吃霸味麵線，除麵線外，鴨腿肉片柔軟川燙一下就可吃、鴨肉丸Q彈，也是熟客必點的小菜。老闆丁仕愷說，這裡每份食材不論鴨肉及配料都著重新鮮品質，不僅讓客人吃得好吃、也讓客人吃得安心。

丁仕愷表示，他16歲時在嘉義霸味薑母鴨店打工，從此跟霸味結下不解之緣，2年半前到仁武開店，由於把客人當朋友，客源越來越多，因庭院式餐飲空間，這裡成了公司尾牙、朋友生日、團聚及年節圍爐的最佳場所。

地址:高雄市仁武區仁雄路76-2號

營業時間:下午4點至凌晨2點(8月中

至4月中)

休假日:未休

薑母鴨價格:280元

訂購專線:(07)3737611

(中時 )