跆拳道主席盃》前世錦賽金牌之女 青少女49公斤奪冠

林唯均的母親劉昭晴是前跆拳道世錦賽金牌，她繼承母親衣缽，逐漸在跆拳道闖出一片天，於跆拳道主席盃公開賽青少女49公斤級奪冠。(中華跆協提供)

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中時電子報
／綜合報導
何中堯(左)師承雅典奧運金牌陳詩欣，在跆拳道主席盃公開賽青少男55公斤級摘金。(中華跆協提供)

2018世界跆拳道主席盃公開賽今天點燃戰火，前世界跆拳道錦標賽金牌劉昭晴的女兒林唯均，在青少女49公斤級決賽，在第3局以20：0提前獲勝，獲得冠軍。

林唯均目前是中港高中一年級學生，在今年城市盃邀請賽、世界中學生運動會都拿過金牌，遺傳了母親的好基因，身高177的身材在該量級相當出色，贏得冠軍後她展現想挑戰更高層級賽事的自信，表示：「主席盃青少女49公斤級只有6個選手參賽，踢完之後感覺沒什麼動到，也覺得青少年層級的比賽已經滿足不了我。」

對於培養愛女接班，劉昭晴有計畫地設定前進奧運的目標，林唯均補充，明年先以亞洲青少年錦標賽為主，至於2020東京奧運，「先以入選國家隊再說！」

青少男55公斤賽事， 由2004雅典奧運金牌陳詩欣的徒弟、花蓮高工何中堯以8：7險勝清水高中許竣閎摘金。何中堯自小體弱多病，靠著勤奮訓練克服先天弱勢，國三時踢下全中運金牌，他透露，主席盃是自己生涯第4次國際賽，藉此學到很多經驗，不過這次參賽比數都接近，回去之後還要再檢討。

今年主席盃跆拳道公開賽有19個國家地區、大約580位選手參賽，中華民國跆拳道協會理事長吳兩平表示，分成少年組、青少年組及成人組，其中少年和青少年組也是爭取亞洲少年、亞洲青少年錦標賽外卡的資格賽，成人組積分等級相當於世大運，因此報名相當踴躍，比一般公開賽平均約500人參賽還多。

(中時電子報)

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