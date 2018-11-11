靈鷲山水陸先修法會 愛心物資捐贈三蘆弱勢團體

2018年11月11日 20:37 中時 葉書宏

靈鷲山心道法師與新北市府秘書長許育寧、社會局長張錦麗、主任秘書陳怡君、新北市議會副秘書長楊義德等人供花祈福。(靈鷲山佛教教團提供)

靈鷲山開山和尚心道法師蒞臨三重體育館「大悲觀音祈福法會」為大眾開示。(靈鷲山佛教教團提供)

靈鷲山2019第一場先修法會參加者眾，現場大爆滿。(靈鷲山佛教教團提供)

靈鷲山心道法師主持愛心贊普捐贈儀式後與貴賓大合照。(靈鷲山佛教教團提供)

靈鷲山知名的水陸超度大法會，2019年第一場先修法會今（11日）在三重綜合體育館盛大舉行，召請六道眾生前來聽經聞法、享用齋食，對於三重蘆洲的無祀孤魂眾生也設立公益超度牌位，靈鷲山開山住持心道法師親自到場主持愛心贊普捐贈儀式，將募得物資嘉惠新北市食物銀行及三蘆地區民眾。

上午9點不到，大悲觀音祈福法會由靈鷲山寂光寺監院大良法師引導灑淨啟壇，全體功德主至誠持誦普門品、大悲咒，以大悲觀音的加持力幫助六道群靈離苦得樂。下午進行五大士燄口，敬備齋食供眾生食用，水陸第一場先修法會在大眾齊心共願下進行一整天，負責承辦的新北市A區志工們從早到晚忙進忙出，只為圓滿這場殊勝的法會。

到場參加供燈祈福的貴賓有：新北市政府秘書長許育寧、新北市政府社會局長張錦麗、新北市政府主任秘書陳怡君、新北市議會副秘書長楊義德、新北市議員鄭金隆、三重區長劉來通、蘆洲區社會課長陳若萍、青年和平團食物銀行彭亞輝、林如珠、靈鷲山護法總會副總會長何語、鄭呂碧雪等人，心道法師引領貴賓捻香供燈，祈願國家風調雨順、經濟繁榮、社會安定、人心向善。

新北市府秘書長許育寧代表朱立倫市長及市府團致詞時說，她本身也是佛弟子，知道過去生、現在生、未來生的重要性，大悲觀音祈福法會可以遠離生病、消除罪惡、增長功德，瑜伽燄口法會可以安定祖先身心，也為三重蘆洲無主亡靈設公益牌位，更感謝贊助食物銀行米麵等食物，這樣殊勝法會是每年水陸法會重要的路程，她祝福大家長養慈悲，法會功德圓滿。

睽違6年，靈鷲山開山大和尚心道法師親臨法會慈悲開示：「感恩大家來參加觀音燄口法會，選舉很忙，也是為台灣幸福快樂而努力，都是在做服務的善業，善業是施捨，是互濟共生，因為大家都是生命共同體，今天募一些米油給困苦的人，可以讓他們好過一點。」

「學佛是積德、積福、布施行善，不要只有自己，要常想到別人，愛心是快樂的泉源，要有慈悲心，拔苦心。無形眾生沒有身體，我們幫他們把善業做好，不要在六道中輪迴。修行是修靈性，是超越生死，不要執著現象的好壞，要超越現象，

一切都是無常幻化，要脫離輪迴的苦。」他告訴大家，生活要正面、積極、樂觀、愛心，參加法會就是在薰陶好的東西，「學佛是學習慈悲，解脫，要看開、放下，不是看破、放下。」

(中時 )