林柏宏體脂剩9！裸身當曲家瑞的人體模特兒

林柏宏擔任曲家瑞人體模特兒。（周子娛樂）

友善列印
中時
林柏宏仔細欣賞他擔任曲家瑞人體模特兒的畫作草稿。（周子娛樂）
林柏宏覺得曲家瑞抓到了他的眼神。（周子娛樂）

曾以電影《六弄咖啡館》獲得金馬獎最佳男配角的林柏宏，因一趟北歐健行而與曲家瑞結識並成為好友，曲家瑞作畫時原本就常會找朋友或學生當模特兒，當她提出想畫林柏宏並建議他裸上半身時，林柏宏竟一口答應，還很有自信地說：「健行後的體脂已到9，是目前人生中最低，沒在怕的！」。

能夠成為曲家瑞老師筆下的人體模特兒，林柏宏覺得很興奮，因為在他的演藝生涯中，不論是戲劇或報章雜誌，他常被用各種方式記錄自己的一切，卻從來沒有被用畫畫的方式記錄，所以當曲老師提出邀約時，他覺得相當特別便欣然答應。

不過林柏宏也說，當人體模特兒最辛苦的地方就是不能亂動，這真的讓他吃盡苦頭，「每次畫大概需要3小時，這3小時內幾乎不能動，因為必須讓作畫者專注。我如果一動，曲老師可能就得重新抓我的表情、神韻和姿勢。」他還自爆在第一次被畫完後腰足足痠痛了一個星期，去中醫推拿才得以舒緩。

林柏宏看到畫作的草稿後，驚呼不可思議，因為他最近在新戲飾演熱血菜鳥記者，而曲家瑞真的感受到了他眼神的炙熱，畫作捕捉到了他投入神情。林柏宏表示，要完成一幅畫大約得被畫10次，因為除了勾勒輪廓，還要上色等，目前他已被畫兩次，很期待之後還有多次機會可以再和曲家瑞一起共同創作，完成自己人生中第一幅畫。

(中時 )

小玥兒長大了！母女裝讓網友大讚… 李安學妹攜新片來台 金馬映後合…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。