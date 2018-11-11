林柏宏體脂剩9！裸身當曲家瑞的人體模特兒

2018年11月11日 20:57 中時 林淑娟

林柏宏仔細欣賞他擔任曲家瑞人體模特兒的畫作草稿。（周子娛樂）

林柏宏覺得曲家瑞抓到了他的眼神。（周子娛樂）

曾以電影《六弄咖啡館》獲得金馬獎最佳男配角的林柏宏，因一趟北歐健行而與曲家瑞結識並成為好友，曲家瑞作畫時原本就常會找朋友或學生當模特兒，當她提出想畫林柏宏並建議他裸上半身時，林柏宏竟一口答應，還很有自信地說：「健行後的體脂已到9，是目前人生中最低，沒在怕的！」。

能夠成為曲家瑞老師筆下的人體模特兒，林柏宏覺得很興奮，因為在他的演藝生涯中，不論是戲劇或報章雜誌，他常被用各種方式記錄自己的一切，卻從來沒有被用畫畫的方式記錄，所以當曲老師提出邀約時，他覺得相當特別便欣然答應。

不過林柏宏也說，當人體模特兒最辛苦的地方就是不能亂動，這真的讓他吃盡苦頭，「每次畫大概需要3小時，這3小時內幾乎不能動，因為必須讓作畫者專注。我如果一動，曲老師可能就得重新抓我的表情、神韻和姿勢。」他還自爆在第一次被畫完後腰足足痠痛了一個星期，去中醫推拿才得以舒緩。

林柏宏看到畫作的草稿後，驚呼不可思議，因為他最近在新戲飾演熱血菜鳥記者，而曲家瑞真的感受到了他眼神的炙熱，畫作捕捉到了他投入神情。林柏宏表示，要完成一幅畫大約得被畫10次，因為除了勾勒輪廓，還要上色等，目前他已被畫兩次，很期待之後還有多次機會可以再和曲家瑞一起共同創作，完成自己人生中第一幅畫。

(中時 )