茉莉花鄉柚香共桔祥 花壇農會研發教做DIY

花壇鄉農會美麗的家政班嗎嗎們向茶藝老師學習茉莉花茶DIY，神秘的香草是獨家研發的乾燥蔾麥葉。（謝瓊雲攝）

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鹿谷農會家政班茶藝老師陳秀櫻說明茉莉花草茶的黃金比例與沖泡方法。（謝瓊雲攝）
花壇農會成員協助在玻璃茶壺中衝入滾燙熱水。（謝瓊雲攝）
茉莉花草茶淡雅清香，入口花香迷人，加入蔾麥葉後多了一點特殊香草氣息。（謝瓊雲攝）
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花壇鄉西施柚成熟了，正值柑橘柚子等產季，花壇鄉農會周末舉辦農特產品市集展售，一連兩天請來家政班老師發表兩款風味香氣迷人的花果茶，令人驚豔！

為推廣行銷花壇鄉農特產品，拓展本鄉農產品用途、增進民眾與學童對在地農產的認識，茉莉花壇夢想館廣場周末熱鬧滾滾，除了優質農特產與加工品展售，還有DIY體驗及趣味闖關活動，讓親子來花壇共享美好時光。

花壇鄉農會總幹事顧碧琪指出，花壇鄉得天獨厚的半山、半平原地理環境，種出高品質蔬水果，彰化縣小蕃茄評鑑，花壇連續3年奪冠；最近正值花壇西施柚、楊桃、火龍果、帝王柑、甜橙、柳丁、橘子等產季，歡迎民眾踴躍來選購，自用嚐鮮、送禮兩相宜。

為了提高農產加工品的附加價值與多元運用、拓展銷售客源，農會家政班特別挑出茉莉花、西施柚兩樣農產品，教導家政班媽媽DIY開發創意自製花果茶，喝過的人都讚不絕口。

顧碧琪說，邀請南投縣鹿谷鄉農會茶藝老師陳秀櫻，研發出乾燥茉莉花與「蔾麥葉」香草，以黃金比例用玻璃茶具沖泡，將茉莉花的香氣及香草色澤風味，完美溶入茶水中，一口喝下淡雅清香、口感溫潤，讓人有如身處茉莉花田中。

西施柚果茶則是由去年榮獲全國雜糧創意競賽季軍的家政班員團隊研發調配，以西施柚為主角，搭配鄉內時令柑橘等農產品，依研發比例、下料先後順序、熬煮煮出專屬水果茶特調，酸甜滋味熱熱喝，一口接一口。

(中時 )

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