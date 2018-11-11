李安學妹攜新片來台 金馬映後合照隊伍落落長

2018年11月11日 20:58 中時 潘鈺楨

李安導演紐約大學電影所的學妹導演阮芳英（Ash Mayfair），應金馬影展之邀帶著第一部劇情長片《落紅》訪台，連續兩場放映的觀眾反應熱烈，映後排隊簽名合照的隊伍落落長，超過25分鐘不讓影人離開，猶如見到偶像明星。

阮芳英在映後Q&A以中文向現場觀眾打招呼和表達謝意，她從小就熱愛中文，喜歡學唱中文歌和閱讀中文經典小說，視李安為偶像的她，被問到是否會介意一直被提到自己是李安的學妹，以及身為《落紅》藝術指導的威尼斯影展金獅獎越南名導陳英雄？她表示不會，因為自己的名字能跟這兩位導演一起談到是她莫大的榮幸。

一同出席映後的還包括14歲女主角阮芳茶媚（Nguyen Phuong Tra My）、8歲女配角梅吉微（Mai Cat Vi）以及配樂尊室安（An Ton）。女主角因為在片中有情慾戲和女女戀，其實一開始是受到家族反對她接演這部電影的。但因為她十分堅持要演出這個象徵受到傳統父權壓迫下的女性覺醒和成長的角色，家人才從反對到全力支持。片中可愛的8歲女配角在越南已是演出經驗豐富的童星，在被問到片中真實落髮的演出，說她原本十分珍惜自己的長髮，剪掉萬般不願意。但導演跟她說，如果她願意這麼做，就會成為一位英雄，因為那象徵了女性勇敢反抗自己受壓迫的命運；她才願意在片中真的剪掉頭髮。

越裔法籍的配樂尊室安已在台灣定居八年之久，參與電影《落紅》配樂製作的眾多音樂人中除了他自己，幾乎都是台灣人。他也是這部編導、演員、攝影、製作人等主創團隊幾乎都是女性的女性電影《落紅》中少見的男性。電影預計於明年春天上映。

(中時 )