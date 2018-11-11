嘉義》小英、賴神南下嘉義縣輔選 力挺翁章梁

蔡英文南下嘉義縣為翁章梁站台。（張亦惠攝）

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賴清德提到翁章梁過去參與台灣民主運動，讓台灣民主可以實現。（張亦惠攝）

翁章梁11日晚間在民雄國中對面草皮舉行「嘉義1定贏」造勢晚會，現場安排2萬個座位，座無虛席，蔡英文總統、行政院長賴清德、花蓮代理縣長蔡碧仲、嘉義縣長張花冠及嘉義2位立委陳明文、蔡易餘都到現場為翁章梁站台，除幫翁章梁拉票外，也拜託鄉親「挺其邁」。

蔡英文提到，空氣污染、故宮南院、水井規費等人民不滿的問題，政府都有聽到，也做出相應的「改變」，要大家相信他，人民的不滿，政府願意承認；人民的建議，政府會採用參考，這就是民主的意義，也是拚命守護台灣民主的原因。

蔡英文也批，過去國民黨執政，大家期待改革要快、建設要公平，要區域均衡，結果馬政府有做任何處理嗎？並說，現在改革這麼辛苦，哪一項不是過去國民黨該做卻沒做的結果。

翁章梁強調，對嘉義未來的發展已有想法，未來要推動的政策，一定要台上的行動綠團隊一起勝選才能推動，支持行動綠團隊，就是支持嘉義的轉型，支持嘉義的發展。

賴清德提到，翁章梁過去參與農業的改革，參與野百合學運，推動台灣的民主，讓台灣的民主可以實現，這次的選舉雖有外來勢力介入，但是台灣人不會屈服。賴也拜託鄉親，嘉義縣要先守護住，在這次的選舉要顯示出台灣人民守護民主的決心。

(中時 )

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