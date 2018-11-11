高雄》打臉又老又窮 陳其邁：讓高雄變又跑又跳

2018年11月11日 20:44 中時 柯宗緯

支持者高舉手機開手電筒，閃耀黑夜。（柯宗緯攝）

現場號稱湧入3萬人，但沒達標「比韓國瑜多2倍」。（陳其邁競選辦公室提供）

總統府祕書長陳菊（中）11日為民進黨高雄市長候選人陳其邁輔選，再度炮轟國民黨韓國瑜的「又老又窮」說。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長候選人陳其邁今（11）日回防大旗美地區，號稱「爆場」湧入逾3萬人，他打臉對手韓國瑜的「又老又窮」，狠批對方走到哪嫌到哪，還把美濃把白玉蘿蔔說是苦瓜，在市區路名都答不出來，而他則能帶領高雄變成「又跑又跳的健康孩子」。

陳其邁大進場花了10多分，受到支持者熱情簇擁。他上台炮火猛烈，質疑南漂、北漂、水母漂的對手韓國瑜竟說「高雄拚經濟，賺錢就好」，這樣大錯特錯，高雄不只要拚經濟，更要守護民主價值，也不捨相挺他的藝文人士遭網路霸凌，自己也被抹黑「戴耳機」。

陳其邁對台下支持者開出5大支票，他提到，未來讓國道10號延伸到六龜新威、台86線延伸到內門、拓寬台28線發展旗美觀光、農發基金4年內從5億增至9億元，並擴充長照關懷據點到500個。

陳菊感慨，曾為高雄打拚的人，如今變成過街老鼠，天地顛倒沒是非。她拉高分貝疾呼，不能讓高雄翻盤，這次失敗代表台灣民主會因抹黑，讓價值、是非都喪失公道。

(中時 )