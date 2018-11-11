陳意涵《悲傷故事》哭上百次 想哭3秒就落淚

陳意涵、劉以豪、張書豪三角戀進禮堂。（傳影提供）

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陳意涵。（傳影提供）

陳意涵在新片《比悲傷更悲傷的故事》陷入與張書豪、劉以豪的三角戀，步入婚禮禮堂明明應該甜蜜開心的新娘，卻心繫黯然離開的人，淚流滿面。陳意涵和劉以豪飾演廝守長達十年的情侶，兩人卻無奈分離，劉以豪還親手將陳意涵送上紅毯，嫁給張書豪，成了最無緣的情侶。這對史上最「愛在心裡口難開」的情侶，在對方婚禮前夕大吵架，明明生著對方的氣，手機上的訊息畫面卻仍是寫著「我愛你」，這封遲遲沒傳出去的line變成了兩人最大的遺憾，談起演出最掙扎暖男的掙扎，劉以豪直說如果是現實生活中的自己，他辦不到：「尤其婚禮那一場，牽著自己的愛人，把她交給另一個男人，真的是太心痛了！那一場戲我是真的痛哭流涕的走出去。」

夾在兩男之間的陳意涵，面對女主角深陷的戀愛難題，她鐵口直斷地說：「只要身為女人就一定會懂！就是愛一個人跟假裝愛一個人，如此簡單而已！」面對劇中哲凱及祐賢兩個不同的男主角，能「不自覺地」切換自己的心境，讓觀眾一眼就看出，誰才是她心底最重要的男人。

陳意涵在新片《比悲傷更悲傷的故事》展現「說哭就哭」的演技，不到三秒就落淚，拍攝過程中哭了超過上百次，片中高潮的婚禮戲，陳意涵要笑著離開劉以豪，接著轉頭導演指定要從「右眼流淚」，陳意涵都能夠一秒落淚，讓導演林孝謙讚嘆不已，虧她身上是不是有「裝開關」，怎麼能走到定點就精準掉淚，陳意涵笑著表示：「我哭一向都是走心，我覺得秘訣就是你要相信這件事情事會發生的。」她也說，自己很少拍戲會走不出來，但這次《比悲傷更悲傷的故事》讓她每天都要瘋狂運動紓壓、把角色放掉，「不然真的睡不了覺。」

電影《比悲傷更悲傷的故事》由天生歌姬A-Lin獻唱電影主題曲〈有一種悲傷〉，主題曲上線不到一周點閱突破百萬人次。

(中時 )

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