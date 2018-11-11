乾船塢沉沒後 俄唯一航母只剩拖往中國一途

2018年11月11日 20:50 中時電子報 盧伯華

維修俄國航母的最大船塢沉沒後，航母旁邊空無一物。（圖／衛星通訊社）

上月底俄羅斯莫曼斯克(Murmansk)船廠一座世界最大PD-50乾船塢沉沒後，俄方傳出的消息稱，如果沒有合適的乾船塢可以工作，正在大修的庫茲涅佐夫海軍元帥號(Admiral Kuznetsov)航空母艦可能得拖到中國去維修，否則就只能被迫讓它徐役，如此一來俄羅斯將失去唯一的航母。

目前新航母還未定案，距完成建造可能還要十數年，俄國海軍將會有一段長時間沒有足以展示國力的航母。

據《鳳凰軍事》報導，這艘俄羅斯海軍唯一的航母在大修期間發生事故，世界最大的乾船塢PD-50發生事故沉沒，起重機倒塌，原在船塢內維修的庫茲涅佐夫海軍元帥號甲板被砸出約20米長的大洞，已拖往其他泊位。

PD-50乾船塢沉沒時，起重機還砸在庫茲涅佐夫海軍元帥號航母甲上，造成一個20米長的破洞。（圖／衛星通訊社）

俄羅斯消息指出，由於PD-50乾船塢沉沒，俄羅斯現在沒有合適的干船塢來修理庫茲涅佐夫號，正在建造的PD-150乾船塢即便一切順利，也至少兩年後才能完工投入使用。而以目前的建造狀況，恐怕得花費更長時間。航母即便被拖往其他船廠，也無法繼續維修工作。已經有評論認為，由於耗資巨大等緣故，俄羅斯海軍將可能失去這艘唯一的航母。

報導說，PD-50是冷戰期間瑞典建造的乾船塢，滿載排水量超過14萬噸，已經使用約50年。這次它沉沒後，要更換大量管線設備，耗資過大，相當於建造一座新的。

有評論認為，這艘航母現在只剩下兩個選擇：乾脆退役或拖到中國修理。對這種蘇式航母，中國積累了豐富的改裝和建造經驗，但出於各種考慮，包括政治影響、軍事機密和民族自尊心考慮，俄羅斯方面很可能不會選擇這個方案。

報導表示，俄羅斯藉著幫助印度改裝航母所獲的資金，重新重修航母，並逐步恢復軍事造船業。這次PD-50乾船塢沉沒事故造成嚴重打擊，不論是打撈PD-50或是等待新造PD-150完成，都需要耗費大量資金和時間。不論庫茲涅佐夫號最後命運如何，俄羅斯海軍還是會在很長一段時間內沒有航空母艦。

(中時電子報)