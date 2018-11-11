宋少卿演「阿北」！連續一星期到傳統市場觀摩

2018年11月11日 21:00 中時 林淑娟

華視於今年獲得文化部補助製播「優質台語影音計畫」，將推出8部《華視金選劇場》電視電影，以戲劇的魅力發揚台語文化。《我的阿北同學》由烏奴奴導演，夏佩爾編劇，包括宋少卿、曾子益、詹宛儒、葛丞、白欣平、常心屏等演員11日都出席在淡江大學舉辦開鏡儀式。劇中飾演阿北的演員宋少卿表示：「喜劇我可以駕輕就熟，但由於這是一部全台語的喜戲，對我來說是一項很大的考驗。我連續一個禮拜每天早起到傳統市場觀摩學習，只為能更貼近劇中角色。」

宋少卿近年都將事業重心放在相聲瓦舍的演出，也演出舞台劇《寶島一村》，並偶爾客串電影，最近亦開設一些表演課，對象除了一些演藝圈的新人演員，也為企業上表演課，把表演理論活用在生活上，對上班族在面對客戶、主管或同事時的應對進退幫助很大。這次與他一起演出的曾子益、詹宛儒就是他的表演課學生。

宋少卿在《我的阿北同學》擔綱主角，飾演一位立志考上一流大學的阿北，在校園裡與曾子益、詹宛儒等新生代演員一起譜出一段有歡笑也有淚水的勵志故事，有如台灣校園版的《高年級實習生》。

劇中飾演教授的演員曾子益表示：「這次的故事貫穿在父子之情，父子之間的互動很像長官對屬下，愛的教育鐵的紀律。出生在傳統家庭的我，其實有很多感謝跟抱怨的話想對父親說，但是卻不敢說。但這次我希望可以透過這個故事去傳達很多我對父親壓抑的愛。期待我能透過這部戲毫無保留的說出來。」

此外，曾入圍金鐘迷你劇集電視電影女配角獎的詹宛儒也參與此劇演出，詹宛儒表示，很感謝這次有機會可以接下這個角色。很感動的是，大家都有一顆想創新的心並且追求突破的想法，可能很多年輕人都會以為台語劇就是本土劇，但這次他們想要做的是更年輕有創意的台語劇！每位演員都很認真演出，想做出老一輩跟長輩跟年輕族群都會喜愛的一部台語電視電影。

本劇故事描寫一位在菜市場賣雞肉的阿北，竟然考上了台灣NO.1的大學，這個高年級大學生，會怎麼樣展開他的校園生活呢？《我的阿北同學》暫定在明年上半年於華視頻道播出。

(中時 )