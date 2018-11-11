杏仁茶攤老闆：20年了 高雄很美 但我口袋沒半毛錢

2018年11月11日 21:08 中時電子報 丁世傑

韓國瑜於11月8日在旗山美濃造勢活動，成功吸引逾3萬人湧入會場為韓國瑜加油，而在10日的辯論會，韓國瑜表示，高雄曾是台灣最耀眼亮麗的珍珠，但這顆珍珠沉睡太久了，未來要帶領高雄成為又年輕又有錢的城市。日前中視新聞訪問杏仁茶攤老闆，他有感而發說，20年了，高雄市變得很美，「但是我口袋沒半毛錢！」

韓國瑜在10日的高雄市長候選人辯論會中表示，2018年高雄市長可貴在於全世界華人都在看，選戰氣旋之所以這麼高是因為高雄沒落到嚴重的地步。他說，在高雄待了一年，從山邊到海邊，結交五湖四海民眾，大家的共同的聲音就是，大家都在緬懷過去、擔憂現在、煩惱未來，沒有一個產業對未來有信心。

韓國瑜說，高雄曾是台灣最耀眼亮麗的珍珠，但這顆珍珠沉睡太久了，他詳細觀察發現，高雄百業擔憂是因為大家習慣了、被制約認為，高雄與其他縣市一樣，大家不知道高雄來來的總目標是什麼？

因此，韓國瑜主張根據高雄地理人文位置塑造總目標，要帶領高雄成為又年輕又有錢的城市，讓來到這裡的人都說高雄好大，玩得好爽、好棒、好快樂，而且賺錢愈來愈容易。

韓國瑜表示，高雄是台灣條件最好的城市，需要好的市長帶領站起來，成為偉大的城市，讓這個城市巨人重新復興。

而中視新聞於8日在韓國瑜旗山造勢活動時採訪一位杏仁茶攤老闆，他對高雄經濟有感而發表示，當初說給一個機會，換人做看看，但20年了，家裡這20年來扶養小孩也真辛苦，高雄市變得很美，「但是我口袋沒半毛錢！」

(中時電子報)