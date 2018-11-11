杏仁茶攤老闆：20年了 高雄很美 但我口袋沒半毛錢

高雄杏仁茶攤老闆表示，高雄很美，但我們口袋沒半毛錢。（圖／取自中視新聞）

友善列印
中時電子報

韓國瑜於11月8日在旗山美濃造勢活動，成功吸引逾3萬人湧入會場為韓國瑜加油，而在10日的辯論會，韓國瑜表示，高雄曾是台灣最耀眼亮麗的珍珠，但這顆珍珠沉睡太久了，未來要帶領高雄成為又年輕又有錢的城市。日前中視新聞訪問杏仁茶攤老闆，他有感而發說，20年了，高雄市變得很美，「但是我口袋沒半毛錢！」

韓國瑜在10日的高雄市長候選人辯論會中表示，2018年高雄市長可貴在於全世界華人都在看，選戰氣旋之所以這麼高是因為高雄沒落到嚴重的地步。他說，在高雄待了一年，從山邊到海邊，結交五湖四海民眾，大家的共同的聲音就是，大家都在緬懷過去、擔憂現在、煩惱未來，沒有一個產業對未來有信心。

韓國瑜說，高雄曾是台灣最耀眼亮麗的珍珠，但這顆珍珠沉睡太久了，他詳細觀察發現，高雄百業擔憂是因為大家習慣了、被制約認為，高雄與其他縣市一樣，大家不知道高雄來來的總目標是什麼？

因此，韓國瑜主張根據高雄地理人文位置塑造總目標，要帶領高雄成為又年輕又有錢的城市，讓來到這裡的人都說高雄好大，玩得好爽、好棒、好快樂，而且賺錢愈來愈容易。

韓國瑜表示，高雄是台灣條件最好的城市，需要好的市長帶領站起來，成為偉大的城市，讓這個城市巨人重新復興。

而中視新聞於8日在韓國瑜旗山造勢活動時採訪一位杏仁茶攤老闆，他對高雄經濟有感而發表示，當初說給一個機會，換人做看看，但20年了，家裡這20年來扶養小孩也真辛苦，高雄市變得很美，「但是我口袋沒半毛錢！」

(中時電子報)

「小智抱橘熱」延燒 17、23日黃… 林佳龍為施志昌站台催票 力拚甲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。