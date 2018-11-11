蜂蜜檸檬水燒到超商！推買10送10讓網笑：很會跟一波

吳蕚洋提出的蜂蜜檸檬水燒到超商！全家推出買10送10，讓網笑：很會跟一波。（圖/資料照姚志平攝、翻攝自全家行動購App）

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中時電子報

台北市長候選人吳蕚洋昨於辯論會上，狂推「蜂蜜檸檬水」的「神奇功效」，讓看直播的PTT網友們笑說，第一次看市長辯論笑到流眼淚，臉書社群上也因此被「蜂蜜檸檬水」刷爆！討論度破表吸引全家超商抓緊商機，順勢推出在「全家行動購」網站與App上購買蜂蜜檸檬水買10送10的超級優惠，在12日上午11點開放搶購。消息一出，又引起網友們一陣開玩笑。

有批踢踢網友今日發文，說他在「全家行動購」App上看到明天（12日）上午11點開始，可以搶購「超夯的」蜂蜜檸檬水320ml，活動內容是買10瓶送10瓶，原本20瓶要價700元，強到優惠後只要350元。他還笑說，「蜂蜜檸檬的神奇，聽別人說不如自己喝，我們一起用蜂蜜檸檬拯救這個社會！」

PO文一出，馬上被網友們推爆，紛紛笑回「這行銷hen會」、「全家行銷反應真快 給推！」、「喝蜂蜜檸檬救台灣」、「行銷及美術人員熬夜加班跟上時事XD」，還有人吐槽，「10入果汁可以接近湊滿100% 覺得健康了」、「200萬的廣告費，這蜂蜜檸檬一定很好喝」、「昨天其實是業配吧」、「大清庫存的好時機，當然要把握XD」

全家便利商店表示，週末網路開始熱烈討論蜂蜜檸檬水話題，恰逢雙11檔期，原本全家網購平台「全家行動購」就有推出蜂蜜水限量1111組買10送10，周六當天議題發燒就秒殺，加碼再推出「蜂蜜檸檬水」，買10送10，原價700元，特價350元，限量1111組，每個會員限買一次，11/12（周一）上午11點開賣，雙11延長賽正式開打。

(中時電子報)

文章來源：批踢踢

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