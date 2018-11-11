海碩女網賽》欣賞費德勒的優雅 小將梁恩碩拚單打首勝

2018年11月11日 21:13 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

台英混血小將葛藍喬安娜，是台灣網球新生代接班人。(海碩整合行銷提供)

2018台北海碩女網公開賽明天會內賽正式展開，兩位台灣新生代女子網球好手梁恩碩、葛藍喬安娜都收到外卡直接晉級會內賽，接受大會專訪時透露對自己的期許。

梁恩碩在今年澳洲網球公開賽包辦青少女單、雙打冠軍，是第一位在大滿貫青少年組女子賽事贏得雙料冠軍的台灣網壇新希望，青少女世界排名也攀升到第2，也在7月份南昌女網賽從會外賽一路直闖8強，拿個人生涯在WTA職業賽事第1勝。

梁恩碩本季的驚奇，在雅加達亞運增添一筆，她幫中華隊打下了一面女單銅牌，是台灣睽違60年再度於亞運網球女單賽事奪牌。

去年參加海碩女網賽雙打賽事，梁恩碩無緣和教練詹謹瑋拿下勝利，今年捲土重來，她很開心能夠在地主球迷面前出賽，經過過去一年的洗禮，她在場上的心理素質和穩定度提升不少，單打首輪迎戰奧地利好手哈絲（Barbara Haas），對於生涯首度參加海碩盃單打賽事，她表示「會以輕鬆心態面對，以贏得首輪賽事作為主要目標！」

梁恩碩指出，自己對於底線對峙、球質重很有信心，平時欣賞「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）打球動作優雅，以及每次面對破發危機，都能冷靜以對，而海碩盃是她今年球季最後一站，接下來會休息一陣子，之後會到廣州進行冬訓，加強發球及腳步。

生涯首度參加海碩盃的17歲台、英混血女將葛藍喬安娜在英國出生，10歲那年因為家人想要她學中文而回到台灣，她從完全不會說到現在能用流利中文與他人交談，最喜歡朋友叫她「小娜」，因為她的偶像是大陸退役名將、兩屆大滿貫冠軍李娜，現在也很欣賞「日本小威」大坂直美。

葛藍喬安娜個性自信、積極，她也把這樣的特性帶到球場上，是台灣首位贏得橘子盃網球賽18歲組的選手，單、雙打表現都不錯，她透露，目前以單打為主，但也很享受雙打和好友搭檔、在球場上快樂打球的樂趣，還能透過雙打經進發球跟接發球的訓練。

對於海碩盃的期許，葛藍喬安娜笑著說：「原本沒預料可以補進會內賽，獲知可以參賽時，感覺像是天上掉下來的禮物，我非常感恩、珍惜，希望自己放開打、享受比賽！」

台北海碩盃女網賽將於11日至18日在台北小巨蛋進行，四強起民視電視台提供轉播服務，Yahoo！奇摩運動平台亦同步直播，想進場替選手加油的球迷，只要憑當月發票就能兌換門票。

(中時電子報)