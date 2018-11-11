林佳龍為施志昌站台催票 力拚甲安埔兩席議員全上

2018年11月11日 21:17 中時 盧金足

台中市議員候選人施志昌11日晚上在大甲區溪北舉辦造勢晚會，熱情民眾擠爆會場，展現超人氣。（盧金足翻攝）

「凍蒜！凍蒜！」台中市議員候選人施志昌11日晚上在大甲區溪北舉辦造勢晚會，台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌等人到場力挺，2000多名熱情民眾湧入現場大爆滿，全場高喊「凍蒜！」聲氣氛高昂。林佳龍表示，施志昌年輕有為，在甲安埔服務鄉親十年，民進黨的價值就是要讓優先的年輕人出頭，看到這麼多支持者站出來，也是代表志昌在地方服務被看見，未來四年，更是甲安埔地方發展的重要時刻，盼鄉親持續大力支持，熱情不減，他也期盼甲安埔民進黨兩席議員全上，議會過半。

林佳龍為施志昌站台催票，主打政績牌表示，城市發展要講求均衡發展，在大甲、溪北市府有多項施政成果，例如海線地區公車、老人愛心卡擴大可以搭計程車、大安消防隊改建、西濱高架等，致力推動均衡城鄉發展，提升居民生活水準，降低溪北邊緣化。

蔡其昌表示，施志昌與他共事十年磨練經驗豐富，「是一個認真又骨力的年輕人！」這幾年大甲溪北九里的服務與建設，許多都是施志昌代表他在會勘、處理，希望溪北鄉親能給年輕人一個服務的機會，肯定蔡其昌支持林佳龍、施志昌。

「希望能改造自己的故鄉，讓年輕人願意回故鄉一起來打拚！」施志昌說，蔡其昌常告訴他，政治就是要替眾人服務，他會將這句話放在心裡，同時他也是三個孩子的爸爸，他的孩子在這裡長大，這裡就是他的家鄉，希望鄉親能給他一個機會。

除了林佳龍、蔡其昌站台之外，有「台灣濱崎步」稱號的蓺人王彩樺等人到場替施志昌加油及獻唱，支持者也熱烈高喊「凍蒜！」營造超人氣。

(中時 )