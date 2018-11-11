法國航空母艦戴高樂號完成改裝重返大海

法國航空母艦戴高樂號在1994年下水，2001年正式服役，如此完成中期改裝。(圖/法國海軍)

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中時電子報

法國海軍唯一的航空母艦戴高樂號(Charles de Gaulle)在經過18個月的中期改裝後，終於離開乾塢重返大海，將迎來它往後更長時間的役期。

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，戴高樂號從去年開始大修與現代化工程，包括作戰系統、飛機維修設施和平台，也安裝了新的遠程3D空中搜索雷達，和更精確的導航雷達，並且將資訊網網全面數位化，控制室已完全被數位螢幕替換，使未來操艦能夠更為便利。機庫、維修站和甲板著陸系統，全部轉換為適用於飆風戰機(Rafale Fighter)的配置，因為在戴高樂號剛問世時，甲板上的戰機還有F-8十字軍戰機(Crusader)與超級軍旗攻擊機(Super-Etendard Modernise)，然而這2款戰機已全面退役，因此原有的設備已不需要。

戴高樂號是除美國以外，唯一的核動力航空母艦，它的全長260公尺，載有1,700名艦員，排水量3萬5千噸~4萬2千噸，相當於4座埃菲爾鐵塔，在經過性能提升後，至少還25年的役期。

戴高樂號

下週，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）將會拜訪戴高樂號，並且在艦上度過一夜。法國海軍上將(克里斯多夫．普拉札克(Christophe Prazuck)稱「戴高樂號具有無可比擬的戰略和政治價值。」

(中時電子報)

文章來源：Mid-life refit of Charles de Gaulle aircraft carrier completed

文章來源：After 1.3 billion euro makeover, French aircraft carrier returns to sea

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