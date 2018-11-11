羅德交流賽》阿嬤說最後一戰要討回來！ 黃子鵬好投搶勝

Lamigo桃猿投手黃子鵬久違先發繳出6局僅失1分的好表現。（中央社資料照）

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中時電子報
/桃園報導

Lamigo桃猿今天（11日）在與千葉羅德海洋的最後一戰，終於以7比2拿到勝利，中止跨季對戰5連敗。先發6局只失1分的黃子鵬賽後特別提到阿嬤，「她說前2場都輸，今天叫我一定要討回來。」

中繼轉先發投出好表現 黃子鵬好投壓制羅德隊

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Lamigo此役先發投手黃子鵬本季52場出賽只有1場先發紀錄，且已是上半季的事，今天他面對羅德主投6局用了104顆球，只被擊出6支安打投出5次三振與1次四壞保送，失1分非責失分。

談到今天的先發任務及表現，「老虎」黃子鵬露出招牌的眯眼笑容說：「不管別人賦予我什麼角色，我都會努力想要做好，不管中繼或先發，我都很喜歡。今年一整季的中繼和最後一場的先發機會，我很開心我都有把握住。」黃子鵬說。

面對前2戰打擊火力豐沛的羅德隊，黃子鵬坦言，今天賽前並沒有針對羅德打者做準備，「之前在石垣島放不開，我太專注在不該專注的東西、容易受影響，教練點醒我，想簡單一樣，想投球軌跡、想你的球要怎麼跑，不要想不能控制的東西，其他東西就是結果論。」

黃子鵬也提到，「一直以來大家都覺得側投對左打不利，但自己個性就是越有挑戰性的東西，我會越有自信想表現，對上左打我不覺得自己是弱勢，反而會拿出更多企圖心，想辦法突破他們。」

此役投出極具壓制力的表現，黃子鵬賽後獲選為單場MVP，訪問時還特別提到在屏東透過電視關心比賽的阿嬤，「阿嬤常常嗆我沒膽，她是一位很不簡單的女人，膽子很大，一直以來都想向她學習，賽前她說，這場一定要討回來，今天真的贏了，就想透過電視跟她說。」

(中時電子報)

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