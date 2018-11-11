日本活力高齡又一招 出門購物復健還能改善失智症

2018年11月11日 21:40 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

2018年9月的一天上午，6位80多歲，因為腰、腿疼痛，平時鮮少外出的高齡者聚集在山形縣天童市的一家超市裡，他們在參加「購物復健」計劃。天童市是日本首度正式透過購物，來預防高齡者退化成需要被照護的地方自治區。

87歲的村岡女士首次參加，這是她2年來第一次外出購物。她的丈夫在3年前去世，目前與兒子夫婦同住。

以前，丈夫會開車載著喜歡購物的村岡一起外出買東西，也成為兩夫妻的樂趣。丈夫過世後，有一段時間她會自己騎腳踏車外出購物，但是隨著年紀增長，不只經常摔倒，膝蓋及腰部也開始疼痛，因此這2年幾乎都是拜託家人幫忙買東西。她只待在家裡看電視，很少出門，無法外出購物，不能親自購買自己想要的東西，變得愈來愈落寞，「我很擔心再這樣下去，會不會不能走路了」村岡說。

不知不覺當中讓身體活動起來

為了增加外出的機會，村岡決定參加購物復健。當天，照護機構的職員開車來家裡接她到附近的超市，抵達超市並接受簡單的指導之後，就立刻進入賣場開始購物。為了避免跌倒，當她在店內走動時，一旁會有照護人員陪同；購物時所使用的是為了復健特別準備的專用手推車，方便腰腿疼痛的村岡能夠輕鬆推動。

提出「購物復健」計畫的職能治療師杉村卓哉的信念是「創造讓高齡者充滿活力閃耀光輝的世界」，他運用自身的專業知識，並找來曾在義大利學習商品設計的設計師，共同研發出實用美觀，讓高齡者可安心使用的購物車－「樂樂手推車」。

杉村仔細拆解購物時會用到的動作，並納入復健課程之中。就運動功能面而言，藉由步行訓練可強化腿部及腰部的肌力，伸手拿取擺放在貨架上方或低處的商品，也能成為伸展運動的訓練；在認知功能方面，例如當高齡者對於空間的認知功能下降時，則會對他們提出「商品擺放位置」或「收銀區」等問題，並從旁協助；此外，結帳時鼓勵以零錢代替紙鈔，藉此訓練手指動作的靈活度。

村岡一進超市，馬上前往零食區的貨架，把巧克力、洋芋片等零食陸續放入購物籃內。NHK記者趨前訪問她，得知果然她喜歡吃零食！

有些商品擺放在高於頭部或是靠近腳邊的貨架，想要拿取商品就要伸長手臂或蹲下，無形中幫助活動身體。隨著採購的步伐，村岡女士的神情愈來愈生動活潑。

結束購物之後發現：從進入賣場開始購物到結束的時間將近1小時，綁在腳上的計步器顯示走了958步，換算成距離大約574公尺。原本以為村岡女士應該會覺得疲累吧……，不過她流露出充實滿足的表情說：「很開心啊，走路時覺得腳好像變輕了！」

天童市保險給付課的課長助理後藤榮說，看到大家的笑容，超乎他意料之外，為了預防高齡者變成需要仰賴照護，今後除了購物復健之外，天童市還想要推出各種不同的活動選項。

邊走邊思考要買什麼東西，改善失智值得期待

其實，島根縣雲南市早在2017年9月就在部分地區試行「購物復健」，並驗證效果：在51名參與者當中，80%患有腰部、腿部疼痛或運動機能障礙，在購物復健3個月後，比例降低至32%。

天童市安養照護事業連絡協議會的會長伊藤順哉指出，除了改善生理機能，購物復健改善失智症也值得期待，「買東西之前會在家裡先想好要買什麼，進入賣場之後，因為要邊走邊找自己想買的商品，這種邊思考邊行動的方式，也對改善失智症有一定的效果。」

可是其它的地方自治區還無法正式導入購物復健，在全國推動此項計畫的顧問公司「光PROJECT株式會社」分析，是因為往來超市的接送、購物時的陪同人員是不可或缺的條件，但是目前願意協助的照護機構仍然很少。

行動超市也是創意招術，大阪府河內長野市在推動行動銷售服務，以方便高齡者購買生活必需品。河內長野市的南之丘與旭之丘地區，有4成以上的居民為年齡超過65歲以上的高齡者，由於附近沒有超市，為了幫助平時不易外出購物而傷腦筋的高齡者，河內長野市政府與便利商店「7-11 Japan」簽訂協議，自2018年10月10日起，在該市內提供行動銷售服務，雙方合作將商品運送至這兩區的住宅區銷售。

地方自治體也須負擔照護服務費用。天童市之所以能夠成為日本第一個全區導入的地區，源自於有9家照護機構表明願意協助。順道一提，參加這個計畫的費用由國家與地方自治區負擔9成，使用者每個月需負擔的費用為1,410日圓(約台幣390元)。

一次解決3課題：高齡者復健、商家提高營業額、活化地方經濟

天童市正式導入購物復健計畫的理由是「希望高齡者能夠過著有活力的生活」，實際上這也是日本面臨到急需解決的迫切情況：目前在日本必須仰賴照護的高齡者已超過650萬人，這10年來急速增加1.4倍，7年後的2025年，戰後嬰兒潮(又稱團塊世代)的年齡將全數超過75歲，可預見的是需要照護的高齡者將不斷增加，即所謂的「2025年問題」。（台灣則將於2025年成為目前日本的老人結構）

購物復健不但涵蓋4大復健效果：步行活動、溝通交流、選擇商品、結帳計算，結果一次解決3項課題，除了高齡者達到復健的效果，商家也能提高營業額，有助活化當地的經濟，因此已經有許多商家表示有興趣與照護機構或地方政府攜手合作。

無論是購物復健或行動超市，都足見日本各地方政府為迎接超高齡社會的想方設法。

(中時電子報)