小英向國民黨喊話：亂丟垃圾的人沒有資格嫌打掃的人掃得慢

2018年11月11日 21:43 中時 呂妍庭

蔡英文總統11日到嘉義市為爭取連任的嘉義市長涂醒哲站台，呼籲選民選會改革、建設的民進黨。（呂妍庭攝）

行政院長賴清德拿出文宣，肯定嘉義市長涂醒哲是有政績的人。（呂妍庭攝）

行政院長賴清德則強調嘉義市長選舉不僅是人才之爭，也是攸關台灣價值的選舉。（呂妍庭攝）

11日晚間在嘉義市立棒球場停車場舉行的造勢晚會超過5000人到場。（呂妍庭攝）

年底選戰進入倒數，涂醒哲競選總部今11日晚上在民進黨中央支持下，在嘉義市立棒球場停車場舉行超過5000人的大型造勢晚會，蔡英文總統、行政院長賴清德再次聯袂抵嘉，聯手力挺涂醒哲，蔡英文除肯定涂醒哲是有政績、肯做事的人，也重申她堅持改革的心不會變，「改革不回頭，鬥陣顧台灣」，還向國民黨喊話，「亂丟垃圾的人沒有資格嫌打掃的人掃得慢」。

蔡英文出席涂醒哲造勢大會前，先參加嘉義市醫師公會今辦慶祝大會，親自頒獎給醫療奉獻獎得主、嘉義基督教醫院前前院長陳誠仁、醫療典範獎醫師宋思權和行醫滿65年資深醫師陳宏綸等人，蔡英文雖沒談到選舉，但拜託「醫師挺醫師」，還說嘉義市長涂醒哲和高雄市長候選人陳其邁都是醫師。

在造勢大會上，蔡英文細數涂醒哲多項政績，肯定他認真又會做事，過去市長做不到的，他4年就做到讓大家有感覺，呼籲支持者再給涂醒哲4年，讓嘉義市的進步、光榮延續。

蔡英文進一步提到，今是她當總統第906天，說因為自知任務很重，「一天當好幾天用」，說過去這兩年，她所做的每項改革和建設，都是過去政府做不到的，但「蔡英文擔起來」，還說只要改革一定會得罪人，且明知重大建設短時間看不到成果，但她沒有選擇迴避困難的改革，或做短時間看到成果的建設，「我堅持改革」，改革和建設不能只是說說而已，雖然知道這不討喜，甚至會讓選舉變得很辛苦，但對的事一定要做。

蔡英文還說，民眾如果對政府不滿，覺得我們可以做得更好，「可以批評我，批評民進黨」，強調她做總統，會在大家的面前跟大家解釋，跟大家溝通，甚至說失禮，蔡英文不忘批評國民黨不知反省，並國民黨喊話，「亂丟垃圾的人沒有資格嫌打掃的人掃得慢」。

早一步上台的行政院長賴清德則強調嘉義市長選舉不僅是人才之爭，也是攸關台灣價值的選舉，「誰比較會做事，就支持誰」，呼籲支持者一定要出來投票，支持民進黨提名的涂醒哲，就是守護台灣的民主。

蔡英文、賴清德聯手力挺嘉義市，以全國性的高度，拉抬涂醒哲連任氣勢，晚會最後安排歌手黃西田、陳盈潔登台助唱，為晚會帶來最後一波高潮。

(中時 )