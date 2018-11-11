5位準影后分享入圍心情 「甄環」孫儷吐露和老公對戲不易！

2018年11月11日 21:44 中時 徐桐炘

金馬執委會公開最佳女主角入圍訪談影片，周迅、孫儷、趙濤、謝盈萱、曾美慧孜各自分享拍攝心境，周迅以《你好，之華》再度角逐影后之座，她表明當初是因日本名導岩井俊二感興趣，「其實在這個劇本裡，愛情只是一部份，它還包括她的成長、家人。」她認為該角色面對生命的消逝，必須揣摩許多情緒表達。

謝盈萱在《誰先愛上他的》飾演典型的亞洲母親，一開場就得表現出累積10多年的負面情緒，她不擔心女演員的形象被醜化，反倒和導演徐譽庭達成共識：「要把她這個人最難看的樣貌先讓觀眾看到。」

孫儷和老公鄧超一起以《影》入圍金馬，她表示拍攝時有不少困難，不但得在雨中穿著古裝跳舞，「鄧超演我的丈夫，又要演一個模仿我丈夫的人，所以因為特效的需要，很多戲都要演2遍，所有的動作都要一模一樣。」

曾美慧孜首度主演電影《三夫》就拿到入圍門票，她在片中挑戰大尺度性愛場面，她表示拿到劇本後就和外界斷聯，「那種感覺很神奇，好像造了一個廟還什麼的，完全拋開自己的慾望，到一個真空的世界，你的過去未來都不存在了，只有此刻。」

趙濤以《江湖兒女》再度搶影后，她開拍前就為角色寫了一生的人物自傳，從初戀、結婚到年老都不放過，感嘆說：「不是趙濤帶巧巧進入電影，是巧巧帶我進入。」她認為：「表演讓我有了一個表達的出口。」金馬獎頒獎典禮於17日在國父紀念館舉行。

(中時 )