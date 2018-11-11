高雄》韓國瑜真能勝選？他喊先成功控制4個變數

2018年11月11日 21:54 中時電子報 黃麗蓉

國民黨高雄市長候選人韓國瑜的韓流驚人，不過，文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳坦言，韓國瑜若無法成功控制4個變數，最終還是無法勝選。

鈕則勳指出，第1個變數，韓國瑜雖在鳳山、旗山造勢成功，但要讓綠色選民為了振興高雄經濟，拋棄原本的意識形態，轉而投給藍軍的候選人，當然是虐心之舉，可能他們會在投票當下抱著「再給民進黨最後一個機會」還是投給陳其邁，而韓的成功造勢，也可能會激起深綠區塊更團結。

鈕則勳在《NOWnews》名家論壇強調，第2個變數就是，當大家支持韓國瑜形成社會氛圍時，支持陳其邁的選民會變得低調不敢表態，但這未必代表他們就會改變原本支持陳其邁的決心，投給陳的可能仍大。對此，韓國瑜要藉政策、魅力爭取更多中間選民的支持，才能防堵不表態綠軍的絕地大反攻。

第3個變數，支持韓國瑜的「北漂族」究竟多少人會返鄉投票，會有各種不同的變數及成本的考量，比例一多，就可能出現「叫好不叫座」的情況。

第4個變數，很多淺藍民眾及中間選民關心，韓國瑜若勝選，是否會導致國民黨傳統高層班師回朝，以致推遲改革及中壯接班的進程？對此，韓國瑜應要做表態，讓淺藍及中間選民放心，這也是決戰階段的當務之急。

(中時電子報)