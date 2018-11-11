高雄》韓國瑜真能勝選？他喊先成功控制4個變數

國民黨高雄市長候選人韓國瑜（前右）8日在旗山區舉行大型造勢晚會。(中央社)

友善列印
中時電子報

國民黨高雄市長候選人韓國瑜的韓流驚人，不過，文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳坦言，韓國瑜若無法成功控制4個變數，最終還是無法勝選。

鈕則勳指出，第1個變數，韓國瑜雖在鳳山、旗山造勢成功，但要讓綠色選民為了振興高雄經濟，拋棄原本的意識形態，轉而投給藍軍的候選人，當然是虐心之舉，可能他們會在投票當下抱著「再給民進黨最後一個機會」還是投給陳其邁，而韓的成功造勢，也可能會激起深綠區塊更團結。

鈕則勳在《NOWnews》名家論壇強調，第2個變數就是，當大家支持韓國瑜形成社會氛圍時，支持陳其邁的選民會變得低調不敢表態，但這未必代表他們就會改變原本支持陳其邁的決心，投給陳的可能仍大。對此，韓國瑜要藉政策、魅力爭取更多中間選民的支持，才能防堵不表態綠軍的絕地大反攻。

第3個變數，支持韓國瑜的「北漂族」究竟多少人會返鄉投票，會有各種不同的變數及成本的考量，比例一多，就可能出現「叫好不叫座」的情況。

第4個變數，很多淺藍民眾及中間選民關心，韓國瑜若勝選，是否會導致國民黨傳統高層班師回朝，以致推遲改革及中壯接班的進程？對此，韓國瑜應要做表態，讓淺藍及中間選民放心，這也是決戰階段的當務之急。

(中時電子報)

小英向國民黨喊話：亂丟垃圾的人… 台南》麻豆無直達台南公車 蘇煥…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。