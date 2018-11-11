《紅衣》導演傳拒絕許瑋甯 今認愛「她」未來合作影集

程偉豪為《恐怖廟宇》出席座談。（雄影提供）

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程偉豪《恐怖廟宇》魔神仔如影隨形.驚嚇背後包覆悲劇。（雄影提供）

台灣導演程偉豪因《紅衣小女孩》系列備受矚目，9月被週刊拍到和「聯聯看娛樂」電影製作部總經理金百倫約會後，11日首次為高雄電影節VR活動曝光，默認對方是女朋友，並大方承認未來有望合作影集，他雖因手上有電影計畫而無法擔任導演，但為提攜其他新銳，有望以監製或顧問方式加入影集，也算是力挺女友。但被說曾拒絕許瑋甯的傾慕，他否認許示好過，「完全沒有這件事情。」事後也未產生芥蒂，「我們都是非常好的朋友，還是常和她、她的經紀人和黃河一起吃飯。」

程偉豪今年唯一推出的台灣作品是VR電影《恐怖廟宇》，程偉豪表示4、5月才接到高雄電影節邀請，一度猶豫後終於決定接下VR影片挑戰，不到半年的創作時間，雖拍攝時間只有1天，但接著忙於後製，祭出高規格立體VR、3D技術，令人寒毛直豎的落難神明廟，用全3D的景深感帶來魔神仔世界升級的2.0版，他笑言：「一開始都會大叫，請大家忍住。」強調故事雖非《紅衣》續集，仍與家庭和社會議題有關，影片目前從雄影移師至台北播放。

程偉豪預計明年在台拍攝改編自大陸輕科幻小說的電影《移魂》，另還有一部大陸電影有望在明後年開工，目前資金都已到位，不過他還在打磨劇本中，而他多數作品都和台灣民間習俗有關，包含《紅衣》系列和VR作品《恐怖廟宇》皆然，他表示《移魂》依舊會放入台灣鄉野傳奇元素，將東、西方的科幻、靈異結合在一起，繼續探討生死議題。他也表示，未來若有更充足資金，不排斥繼續挑戰3D或VR影像。

(中時 )

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