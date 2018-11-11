單身男受雙11刺激吞藥跳河後悔 爬上來自己打119

「1111」購物節，也是光棍族的傷感日。（中新社）

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中時電子報
/綜合報導

「1111」光棍節正當大家沈浸在剁手購物「敗家」之際，一名單身的「羅漢腳」卻因為交不到女友而鬱悶，吞下16顆安眠藥後跳入冰冷的河裡，但是當他落水就後悔了，自己爬上按卻卡在欄桿上不了岸，最後還是他自己打電話報警求救。

中國大陸《封面新聞》報導，浙醫二院濱江院區急診中心值班護士說，今天早上9點左右，急診中心接收了一位救護車送來的病人，25歲，自述吞了16片安眠藥後投河，跳下去又後悔，自己打120（台灣為119，下同）求救。送到的時候病人意識還算清醒，但有嗜睡症狀，馬上送進急診室洗胃。

據當時路過的市民說，早上8點多120到的時候，小夥子正在努力往橋邊的岸上爬，但因為河岸比較陡，還有不銹鋼欄杆阻擋，加之小夥子比較胖，他雖然能夠到河岸，但爬不上來，120工作人員趕緊把他拉了上來。

路人問小夥子為什麼想不開，他說找不到女朋友，很苦惱，雙11又受了點刺激，一時衝動吃了16片安眠藥，翻過欄杆跳下河。

河水又涼又深，小夥子跳下去就後悔了，覺得對不起父母，想爬上來，但這個時候安眠藥開始發作，他使不上勁，爬了幾次都沒成功，還好下河之前把手機和鑰匙放在岸邊，他趕緊撥打了120求救。

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